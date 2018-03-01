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Календарная весна уже наступила, и это значит, что пора подумать о новых образах для предстоящего сезона. Passion.ru поможет выбрать самые лучшие вещи из денима.

Джинсы

Если в прошлом сезоне вы приобрели джинсы с вышивкой, то нынешней весной можете смело доставать их снова. Также модными стали декорации, аппликации и принты (как цветочные, так и абстрактные). Важно знать, что для такого яркого низа стоит подобрать более спокойный и нейтральный верх. О skinny-джинсах придется забыть и вспомнить о более широких моделях, например, бойфрендах, mom или оверсайз.

Публикация от Jeans for girl (@basic_tjeans) Фев 28, 2018 в 11:14 PST

Юбки

Юбка-карандаш и юбка-колокол из плотного денима будут не менее востребованы. Желательно, чтобы модель была расклешенной и не самой короткой длины. Юбки также могут быть дополнены запахом или имитировать рваные края. А могут не быть декорированными ничем. Такой вариант также актуален, причем независимо от сезона. Популярна высокая посадка, а вот низкая уходит на второй план.

Рубашки

Джинсовые рубашки и куртки лучше выбирать светлых оттенков. Приталенные модели можно смело убрать в шкаф подальше и приобрести модель мужского кроя. Такая рубашка вполне заменит кардиган, и ее можно носить поверх облегающего платья.

Публикация от Стильные Вещи По Вкусным Ценам (@stevie.shop) Фев 28, 2018 в 12:01 PST

Платья

Платья из денима необходимо выбирать без обильных декораций. При этом фасон также должен быть максимально простым. Платья в бельевом и пижамном стилях популярны уже второй сезон, и неудивительно, что и их теперь шьют из денима. Классическим и выигрышным вариантом станет комплект из такого платья и футболки или водолазки.

Костюмы из денима

Весной 2018 года становятся модными аутфиты, полностью состоящие из денима. С модными джинсами и курткой лучше всего сочетать белую футболку или топ.

Публикация от АТЕЛЬЕ Индивидуальный пошив (@_tailor_shop_ideas) Фев 27, 2018 в 2:00 PST

Головные уборы

Очень популярными весной будут береты из денима. Они выглядят необычно и еще не успели прижиться в гардеробе. Но не стоит бояться использовать их в своем образе, наоборот, такой шаг способен кардинально изменить ваш стиль в лучшую сторону.

Источник: passion.ru