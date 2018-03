Woman |

Направление plus size стремительно захватывает мир модной индустрии, с каждым годом позволяя все большему количеству женщин ощутить себя увереннее и красивее вне зависимости от стереотипных стандартов красоты. И в Латвии есть свои звезды plus size! С 21 по 25 марта нашу страну в рамках Moscow Fashion Week впервые представит известная модель размера плюс Катерина Строгонова.

За время своей карьеры 32-летняя Катерина успешно снималась для каталогов, не раз выходила на подиумы и работала с всемирно известным брендом Max Mara (в линии Persona). Теперь же модель и мама двоих детей представит Латвию на показах Moscow Fashion Week, где продемонстрирует творения французского бренда La Redoute и латвийского дизайнера Ольги Берзини, а также примет участие в ежегодном конкурсе «Мисс Россия Plus Size 2018», который пройдет в Москве в конце марта.

Помимо модельной деятельности, Катерина руководит проектом VENERA, помогающим женщинам размера плюс обрести уверенность в себе и стать еще более привлекательными. Модель поделилась мнением по поводу популяризации движения бодипозитив, и объяснила, зачем миру нужны модели «попышнее»:

«Любите меня такой, какая я есть! Лично я не одобряю такую формулировку поклонников бодипозитива. Если мы говорим о действительно полных женщинах, которые весят 150 кг, то ведь понимаем, что в душе они хотели бы весить гораздо меньше. Не стоит путать бодипозитив с распущенностью. Нужно приходить к своему здоровому весу и размеру. Но это вовсе не значит, что при росте 170 см вы должны весить 50 кг. Следует быть в гармонии с собой и стараться достичь просто комфортного и здорового веса. Если кому-то для этого нужно сбросить 20 кг, то другим достаточно и 5-10 кг. Тут речь идет не о рельефе или профессиональном спорте, а именно о здоровье и любви к себе».

Также Катерина с удовлетворением отмечает, что продвижение направления plus size уже имеет положительные тенденции: например, многие мировые производители одежды расширяют размерные сетки и выпускают вещи для пышных покупательниц не отдельной линией, а в стандартной коллекции.

«Когда мы видим одежду на женщине с фигурой, похожей на нашу собственную, нам легче представить эту одежду на себе, легче ее с собой ассоциировать. Поэтому я считаю, что индустрии для успешного функционирования необходимы модели, выходящие за рамки 90-60-90 и границы привычного «модельного» телосложения».

Кроме того, латвийская модель занимается организацией фэшн-показов plus size в поддержку местных дизайнеров и производителей одежды. В рамках московских мероприятий по приглашению основателя агентства plussize.moscow Елены Грачевой Катерина станет членом жюри первого в России реалити-шоу Supermodel Plus, а также примет участие в организации Baltic Plus Size Fashion Week. В этом году традиционный показ пройдет в Риге, 26 апреля.

Чтобы помочь корпулентным женщинам обрести здоровье, красоту и уверенность в себе, Катерина Строгонова уже второй год подряд ведет уникальный для стран Балтии проект VENERA, в который входит целый комплекс мероприятий – с женщинами работает профессиональная команда из психологов, тренеров и специалистов по питанию. Работа происходит мягко и в неформальной атмосфере, что необходимо для лучшего восприятия материала, а также психологического и физического комфорта участниц.

По словам Строгоновой, главной целью проекта VENERA является создание базовой поддержки для тех женщин, которым это так необходимо – в рамках проекта они обретают не только уверенность в себе и становятся красивее, но и получают заряд позитивной энергии и заводят новых друзей.