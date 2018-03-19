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Несмотря на мартовские холода, модницы задумались о том, что они будут носить с наступлением тепла. В бутики уже завезены коллекции сезона весна-лето, так что вопрос обновления гардероба как никогда актуален. Довольно необычные новинки можно найти в последних коллекциях дизайнеров.

Так, популярными становятся «папины» сандалии, чем-то похожие на биркенштоки. Еще недавно этот тренд ассоциировался у нас с немолодыми мужчинами, которые не гнушались носить эту летнюю обувь с носками. Теперь в таких ходят самые продвинутые модницы.

«Папины» сандалии — отличная находка для тех, кто любит много путешествовать, настолько они комфортны при носке. Возможно, модель не будет эффектно смотреться с женственными сарафанами, но джинсы или шорты уж точно подружатся с этой обувью.

Источник: Woman.ru