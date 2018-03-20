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19 марта в Grand Poet Hotel состоялось ежегодное вручение Латвийской премии в области моды и стиля.

Начинающие и не очень, дизайнеры и не совсем дизайнеры, например, стилисты, актеры, блогеры и представители любой творческой профессии из года в год претендуют на звание "самых".

И такой почетный титул присуждает участникам жюри и Балтийская федерация моды уже тринадцатый раз. В честь такой чертовой дюжины и номинаций было тринадцать.

В состав жюри вошли редакторы латвийского глянца, трендсеттеры и эксперты моды, в том числе, стилист Ольга Колотова, телеведущая Майя Силова, имидж-дизайнер Жанна Дубска, обозреватель моды Даце Вайвара, блогер Агния Григуле и фотограф Микс Ужанс.

"Дизайнер года"

Титул "Дизайнер года" присужден Алисе Траутмане - креативному директору бренда NARCISS by Alise Trautmane. Без приза в этот раз остались Агнесе Нарницка (One Wolf) и Виктория Йониене (NOLO) - победитель номинации двух последних лет.

"Дебют года"

На приз в этой номинации претендовали рожденные в 2017 году бренды - Antistar (Юлина Лопатина), Kult by BOLD (Карлине-Анете Наглиня) и дизайнер Ивета Вецмане. Последняя и стала победителем.

"Прорыв года"

В номинации "Прорыв года" состязались три латвийских марки: Narciss, Aristocrat Kids и молодой бренд купальников Slow. Победа досталась бренду детской моды Aristocrat Kids, в числе прочих достижений которого открытие собственного стенда в престижном лондонском универмаге Harrod's.

"Самый креативный модный показ"

Приз в этой номинации достался Латвийской художественной академии за организованное прошлым летом шоу в бассейне "Кипсала". В числе номинантов также были показы коллекций NOLO, Amoralle и фэшн-инсталляция "404" дизайнера Эвии Шайтере.

"Самая инновационная коллекция"

Титул "Самая инновационная коллекция" забрала Кете Гутмане за "Documentation". А могу бы достаться кому-то из прогрессивных латвийских брендов, например, Dace Bahmann, Paviljons или One Wolf.

"Лучший цифровой маркетинг года"

Впервые заявленная премия "Лучший цифровой маркетинг года" не досталась Amoralle и Elīna Dobele, а ушла к обувному бренду INCH2, который своей рекламой буквально заполонил фейсбук.

"Лучший имидж рекламной кампании года"

Победа в номинации "Лучший имидж рекламной кампании года" досталась бренду Dace Bahmann. Запечатленному фотографом Викторией Аниско образу из весенне-летней коллекции дизайнера Даце Криевини-Бахмане удалось обойти выдвинутые в этой же категории работы брендов Anna Led, Reinis Ratnieks, Evija Šaitere и Nolo.

"Лучший концепт-стор"

Не каждый магазин - бутик и не каждый бутик - концепт-стор. И лучшим из них стал Imagehouse. Тут и предметы интерьера, и коллекции мировых модных брендов.

"Театр и мода"

Приз "Театр и мода" присужден модному дизайнеру Екатерине Шехуриной. Талантливый человек талантлив во всем. Катя лишний раз подтвердила непреложную истину и создала не только яркие коллекции для дефиле, но и костюмы для постановок в театре "Дайлес".

"Самые стильные представители творческой индустрии"

В женской категории таковой стала актриса Дарта Даневича, обойдя телеведущую Дагмару Леганте, солистку балета Элзе Леймане и режиссера Лауру Гроза-Кибере.

В мужской - победитель конкурса X-Factor Артур Груздиньш, оставив за спиной телеведущего Арманда Симсона и певца Дона.

"Лучший стайлинг"

По итогам голосования жюри, "Лучший стайлинг" был опубликован в весеннем выпуске журнале Lilit Look (авторы – фотограф Ольга Яковлева и стилист Юлия Вербицка), а "Лучшая обложка" – в августовском номере журнала Pastaiga.ru (авторы – фотограф Олег Зернов и стилист Ольга Колотова).