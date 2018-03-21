Woman |

В очередной модной битве участвовали дамы, дополнившие свои образы ярким аксессуаром. 15% читательниц журнала Woman не смогли определиться с выбором и считают, что обе дамы выглядят стильно. 10% проголосовавших вообще не любят сумки столь кричащих оттенков.

Почетное второе место, с результатом 29% голосов заняла бьюти-редактор журнала Pastaiga Уна Улме!

А победительницей мы объявляем светскую даму Гуну Лейшкалне. 46% читательниц выбрали вариант ответа: "Мне нравится образ Гуны".

Поздравляем победительницу и благодарим всех, кто принимал участие в модном опросе. До новых встреч!