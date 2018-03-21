Дочь Пугачевой и Галкина дебютировала на подиуме (1)
Woman | 21 марта 2018 года, 14:06
На днях в центре Москвы, на территории Гостиного двора, прошел показ коллекции Валентина Юдашкина под названием «Московская зима». В мероприятии приняли участие дети звезд российского шоу-бизнеса: Филлипа Киркорова, Татьяны Навки, Жасмин и других.
В финале на подиум вышла дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина, четырехлетняя звезда «Инстаграма» Лиза, в белом свадебном платье с букетом. Счастливая мама запечатлела свое чадо на видео, которое несколько часов назад было опубликовано в ее микроблоге.
Девочка покорила всех своим выходом и произвела фурор!
Источник: WomanHIT
Обалденно похожа на маму. Те же ужимки.Молодца.
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