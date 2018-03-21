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На днях в центре Москвы, на территории Гостиного двора, прошел показ коллекции Валентина Юдашкина под названием «Московская зима». В мероприятии приняли участие дети звезд российского шоу-бизнеса: Филлипа Киркорова, Татьяны Навки, Жасмин и других.

В финале на подиум вышла дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина, четырехлетняя звезда «Инстаграма» Лиза, в белом свадебном платье с букетом. Счастливая мама запечатлела свое чадо на видео, которое несколько часов назад было опубликовано в ее микроблоге.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 20 Мар 2018 в 5:18 PDT

Девочка покорила всех своим выходом и произвела фурор!

Источник: WomanHIT