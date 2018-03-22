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Самые подделываемые бренды — Chanel, Prada, Louis Vuitton, Fendi и Gucci, на втором месте — Louboutin, Jacobs, Dior, Michael Kors. Не так давно в топ подделываемых сумок, обуви и одежды класса люкс добавились такие бренды, как Balenciaga и Vetements. Подделывать берутся даже носки! Поэтому, прежде чем решиться на покупку, ознакомься с этим материалом. Если ты покупаешь в Интернете, тебе пригодятся советы эксперта фэшн-директора Aizel Александра Бичина, опубликованные на портале wmj.ru.

Покупать надо только в магазинах, которые являются партнерами/дистрибьюторами бренда, либо в монобрендовых бутиках. Если же ты планируешь приобрести вещь на вторичном рынке, используй только проверенные компании, которые предоставляют услуги проверки легитимности и финансовую гарантию безопасности сделки!

Встречаются очень качественные подделки, отличить от оригинала которые порой не под силу даже профессионалам. Ведь, как говорится, дьявол кроется в деталях. Не существует единой системы выявления подделок, мода переменчива. Сегодня многие бренды специально производят товар, максимально похожий на подделку (например, Gucci, Balenciaga). Поэтому, если вы недостаточно хорошо разбираетесь в моде, лучше все же не рисковать. При покупке в офлайне советуем обратить внимание на соответствие этим пунктам:

Внимание на фурнитуру

Первое, на что нужно обратить внимание, — молния. Она должна двигаться плавно, без лишнего натяжения и сопротивления. Кроме того, любые металлические детали на сумке — замочки, ручка, крепления ремня — должны быть ощутимы по весу, а также обязательно иметь брендовую маркировку. Если где-то ее нет — это повод задуматься. Когда дело касается обуви и одежды, а не только сумок, обращай внимание на швы. Гиганты модной индустрии просто не могут себе позволить выполнять тонкие стежки, которые так и норовят распуститься. К фурнитуре относятся и карманы, и застежки, и некоторые надписи, например made in. Сумочку Fendi peekaboomicro можно отличить от подделки благодаря отсутствию у оригинала дубляжа на задней стенки кнопки, которая закрывает сумку спереди. Самый популярный тоут от Chanel изготовители фейков забывают снабдить потайным кармашком, а на сумках Louis Vuitton, выпущенных в сотрудничестве с Такаши Мураками, пишут Made in France, хотя эта коллекция произведена в Испании.

Изучи цветовую палитру

У каждого люксового бренда есть своя официальная палитра. Например, цвет подошвы у лабутенов давно запатентован, и его повторение грозит для изготовителей фейка тюрьмой, поэтому они подбирают максимально близкие оттенки. То же самое, например, относится даже к цвету коробочек украшений Tiffany & Co. Свои цвета для фурнитуры у Gucci и Chanel. Так, золотой цвет пряжки ремня Gucci не совсем золотой, это определенная комбинация золота и бронзы, которая сохраняет оттенок вне зависимости от освещения.

Кроме того, различный принт на сумках и цвет, например, на кроссовках у подделок может не совпадать с официальными релизами. Поэтому заранее проверь на официальном сайте бренда, есть ли нужный тебе цвет там. Не совпало? Смело отказывайся от покупки фейка.

Проверь серийный номер

Еще один важный момент, который ты должна проверить перед покупкой люксовой вещи, — наличие клейма с серийным номером. Он должен совпадать с тем, что указан на коробке и на мешке-пыльнике, а также должен быть пропечатан непосредственно на изделии, а не приклеен к нему на бумаге. Отсутствие номера означает, что это подделка.

Обрати внимание на шрифт и правописание

Для того чтобы обойти законы некоторых стран, производители фейков делают «случайные» ошибки в написании бренда. Так Cartier превращается в Carter, а сокращение бренда Chanel изображается не как CC, а как OC. А еще раскроем секрет, что, например, шрифт на кроссовках Balenciaga отличается по наклону от тех, что сделаны неофициальными мастерами. И это только кажется, что все одинаковое. Та же история с сумками Michael Kors. Приглядись к написанию фамилии дизайнера: если ножка буквы R слишком сильно смещена от пересечения основания и полукруга — перед тобой подделка.

Цена говорит сама за себя

Оригинальная сумочка Chanel не может стоить 100 долларов, какие бы скидки на нее ни устанавливались. Кстати, скидки на знаковые модели — абсолютная редкость. Ты можешь найти сумку из прошлых коллекций в официальных аутлетах, но, если она изначально стоила дорого, нет смысла искать ее за "копейки"!

Этот принцип относится ко всем люксовым аксессуарам, которые не были в употреблении. И да, запомни, что не все магазины могут торговать некоторыми люксовыми марками. Например, существует вероятность, что на одной полке с Dior ты увидишь Burberry и Gucci только в бутиках, торгующих фейками. Будь аккуратна и лучше спроси лицензию или проверь официальных дистрибьюторов бренда на сайте.

Источник: wmj.ru

фото: pixabay