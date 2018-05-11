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В очередной "Модной битве" участники отдали предпочтение белому цвету в формировании образа, и читатели достаточно уверенно выбрали победителя. Хотя, 19% оказались вообще "не в теме" подобных трендов. А 3% не смогли определиться с выбором.

Почетное второе место с 19% голосов занял стилист Ярослав Барышников.

А победительницей с 59% голосов стала стилист Юлия Вербицкая!

Поздравляем победительницу, благодарим всех тех, кто участвовал в голосовании и объявляем официальное начало нового модного сражения! Голосование - ЗДЕСЬ!