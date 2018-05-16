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Модные иконы, поддержку которых не купишь.

Меган Маркл

«Эффект Меган» мы наблюдали еще до официального объявления о ее помолвке с принцем Гарри. На благотворительные соревнования Invictus Games в Торонто в сентябре прошлого года Меган появилась в рваных джинсах Mother — тогда они с Гарри впервые официально появились на публике вместе. Несмотря на то, что многие назвали этот модный выбор недостойным девушки принца, модель вмиг раскупили. С тех пор так происходило с каждой вещью, в которой появлялась Меган: продажи взлетали в десятки раз. При том, что у Маркл нет контрактов с модными марками, оказавшись в центре внимания, она начала способствовать продвижению канадских дизайнеров. Больше всего повезло Line the Label — в их пальто молочного оттенка бывшая актриса демонстрировала кольцо с внушительным бриллиантом под руку с женихом-принцем. Основатели марки – Джон Мускат и Дженнифер Уэллс — оперативно отшили дополнительную партию, назвав модель Meghan, но даже это не спасло их сервер от падения из-за наплыва желающих походить на новоявленную британскую принцессу из США. Та же участь постигла интернет-магазины Sentaler и Mackage — впрочем, их владельцы совсем не возражают.

Мишель Обама

Насколько пристально сейчас модный мир следит за Меган Маркл, настолько же пристально все следили раньше за стилем Мишель Обамы — в Нью-Йоркском университете есть даже такой предмет для изучения. Мишель покровительствовала молодому Джейсону Ву. В его платье она появилась на инаугурации в 2009 году, а затем еще не раз выбирала его творения для важных событий. За восемь лет в Белом доме Обама преимущественно носила американские марки, но не отказывала себе в удовольствии иногда выйти в Gucci, Versace, Givenchy или Alaïa. Из демократичных брендов бывшая первая леди предпочитала J. Crew и H&M. Почти каждый её образ обсуждали с восторгом. Пожалуй, единственная оплошность, которую за два президентских срока мужа допустила Мишель — пришла на благотворительное мероприятие, где раздавали еду малоимущим, в кедах Lanvin за недемократичные $540.

Кейт Миддлтон

Первым инфлюэнсером в новом поколении британской королевской семьи стала Кейт, впрочем, её путь к сердцам подданных и мировых СМИ состоял из проб и ошибок. Говорят, теперь она консультирует Меган в вопросах светского дресс-кода. Кэтрин всегда действовала осторожно, не рисковала и выбирала преимущественно британские бренды. Синее платье Issa, которое она надела на официальное объявление о помолвке, до сих пор не снимают с продажи. А свадебное платье Alexander McQueen позволило Саре Бертон доказать свою состоятельность на посту нового креативного директора бренда. С достоинством герцогиня Кембриджская воспринимает и все сравнения с матерью своего мужа, принцессой Дианой, нередко намеренно воссоздавая ее образы. А ещё Кейт показала, что даже королевские особы могут надевать одни и те же вещи несколько раз — и это очень нравится простому народу. Её Фавориты — платья Jenny Packham, которые она надевала по три раза.

Мелания Трамп

Нынешней первой леди США эта непростая роль поначалу давалась труднее, чем ее предшественнице Мишель Обаме. Образ бывшей модели и жены скандального миллиардера со странностями, переехавшего в Белый дом, не вызывал симпатии у населения. Некоторые дизайнеры — например, Зак Позен, Марк Джейкобс и Том Форд — открыто отказались сотрудничать с Меланией. Не сильно помогла имиджу и её любовь к неприлично дорогим нарядам: в разное время она появлялась на мероприятиях в платье Monique Lhuillier за $7 995, в пальто Dolce&Gabbana за $51 500 или, например, с сумкой Hermès Birkin за $75 000. Грандиозный скандал произошел, когда Мелания отправилась на встречу с пострадавшими от урагана Харви в Техасе на шпильках. После этого выходы миссис Трамп стали аккуратнее, но ей по-прежнему не удается избегать скепсиса в свой адрес. При этом нельзя не заметить, что выглядит первая леди Соединенных Штатов безупречно — и легко обходится без открытой поддержки со стороны главных лиц модного мира.

Брижит Макрон

В её лице французы обрели национальную модную икону. Она носит джинсы и кожаные брюки, обожает короткие платья, катается на велосипеде в джинсовой мини-юбке и приглашает в Елисейский дворец Рианну. И не подаёт вида, что беспокоится из-за горячих споров по поводу ее персоны, её стиля и их с мужем отношений в прессе. Такой первой леди в Париже еще не видели. Француженки полюбили Макрон за ее свободу, непосредственность и легкое отношение к жизни. На публике она выглядит счастливее любой другой жены главы государства. И носит Louis Vuitton как никто другой. Кстати, пресс-служба Елисейского дворца подчеркивает, что мадам Макрон не принимает вещи от модных брендов в подарок — все ее наряды куплены или взяты напрокат. Но не Louis Vuitton единым. Брижит — модный патриот. Она часто выбирает вещи Balmain, Dior, Alexandre Vauthier, Stéfanie Renoma и обувь Christian Louboutin.

Королева Рания

Пресса называет Королеву не только одной из самых красивых, но и одной из самых стильных женщин арабского мира. Хотя так было не всегда — в начале своего замужества Рания выбирала консервативные костюмы, скрывающие фигуру. Но постепенно в ее гардероб пришли яркие цвета, а затем и оригинальное прочтение мировых трендов. В любимчиках у жены Абдаллы II — сплошь самые авторитетные мировые бренды: Valentino, Givenchy, Giambattista Valli, Versace, Alexander McQueen и Prabal Gurung. При этом Рания способствует и продвижению восточных дизайнеров. К культуре своей страны она относится с большим уважением, поэтому на официальных мероприятиях ее часто можно видеть в закрытых нарядах или абайях.

Королева Летиция

Семья короля Испании — главные национальные любимцы. Если бы они сняли реалити-шоу о себе, то рейтинг точно не уступил бы шоу семейства Кардашьян. Но Филипп и Летиция частыми появлениями публику не балуют — тем ценнее каждый их выход. Летиция, помимо того, что королева страны, еще и королева испанской модной промышленности. С ее легкой руки платья от Zara и Mango разлетаются за несколько минут, стоит ей лишь встретиться в них с иноземными послами или отправиться на службу в собор. Кстати, именно с Летицией чаще всего сравнивают возлюбленных обоих британских принцев и даже предполагают, что именно с нее берет пример Меган Маркл, выстраивая свой светский имидж.

Источник: Tatler