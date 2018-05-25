Woman |

фото: ASOS

Онлайн-ретейлер Asos предложил девушкам сумку, напоминающую металлическую корзину из супермаркета, сообщает The Sun.

На официальном сайте компании появился аксессуар под названием «Сумка-корзинка для покупок». Внешний корпус изделия представляет собой каркас из железных прутьев, соединенных в виде сетки. К корзинке прикреплена ручка в форме кольца, а внутри располагается черный мешок из полиэстера и полиамида для хранения вещей. «Классно, правда?» — говорится в описании к товару.

Сумка-корзинка доступна по цене 43 доллара.

В апреле плетеная сумка-корзина стала одним из модных бестселлеров сезона. На февральской Неделе моды в Нью-Йорке бренд Staud продемонстрировал собственную модификацию сумки-корзины. Аксессуар представляет собой авоську из макраме с кожаной емкостью цилиндрической формы внутри.

фото: Matchesfashion

В январе французский модный дом Celine выпустил в продажу полиэтиленовые пакеты за 985 долларов с черными надписями Celine Paris и «Внимание: во избежание опасности в виде удушья держите эту сумку подальше от младенцев и детей».

фото: Celine

Источник: Lenta.ru