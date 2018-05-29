Составлен рейтинг самой ужасной одежды
Международная аналитическая компания YouGov провела опрос, в результате которого был составлен рейтинг самой ужасной одежды, по мнению жителей Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.
Топовую позицию рейтинга заняли облегающие мужские плавки марки Speedo: их ненавидят две трети опрошенных, 75 процентов из них — женщины.
На втором месте оказались кожаные брюки: их назвали 63 процента респондентов.
59 процентов британцев проголосовали против кроксов, и они попали на третье место.
Брюки, зауженные сверху и расклешенные снизу, не нравятся 57 процентам британцев.
На пятом месте оказались свитера и верхняя одежда с заплатками на локтях — 54 процента.
На шестом и седьмом — спортивные костюмы и угги, за которые проголосовали 52 и 51 процент опрошенных соответственно.
Рейтинг замкнули рубашки с глубоким v-образным вырезом и шерстяные жилетки, получившие по 49 процентов голосов.
Источник: Lenta.ru
фото: modnohod