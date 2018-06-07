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фото: Glamour.ru, Vetements, коллекция осень-зима 2018/2019

У кроксов на платформе Balenciaga и роликов на шпильке Saint Laurent появился конкурент на звание самой нестандартной модели обуви. Креативный директор Vetements Демна Гвасалия выпустил сапоги, которые украшает принт в виде российского герба с обложки загранпаспорта.

Остроносые сапоги на шпильке сделаны из ярко-красной кожи, подобранной в тон обложке паспорта. Модель войдет в коллекцию осень–зима 2018–2019 и уже скоро появится в продаже. Сколько будут стоить сапоги, пока не сообщается. Но если вы хотите их купить, придется поторопиться: вещи Vetements пользуются большим спросом и раскупаются за считанные дни.

фото: Glamour.ru, Vetements, коллекция осень-зима 2018/2019

В прошлом году Vetements занял четвертое место в рейтинге самых популярных брендов по версии Business of Fashion. Первое место досталось французскому бренду Balenciaga, который также возглавляет Демна Гвасалия.

Источник: Glamour