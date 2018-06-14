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Французский дизайнер обуви Кристиан Лубутен получил эксклюзивное право на ярко-красную подошву. Об этом сообщает Bloomberg.

Европейский суд юстиции в Люксембурге принял соответствующее решение во вторник, 12 июня.

В 2012 году Лубутен впервые подал иск в Гаагский окружной суд против обувной марки Van Haren, также использовавшей красные подошвы. Суд встал на сторону дизайнера, временно запретив компании продавать такую обувь.

В 2014-м Van Haren подала жалобу в апелляционную инстанцию, которая обратилась за консультацией в суд.

Генеральный адвокат Европейского суда юстиции Масьеж Спунар посчитал, что французский дизайнер не имеет эксклюзивного права на подошву, так как цвет не может считаться зарегистрированной маркой и не подлежит защите в рамках права на интеллектуальную собственность.

Тогда в суде юстиции отметили, что мнение Спунара не равно мнению самой инстанции, и сообщили, что окончательное решение будет вынесено позднее.

Компания Christian Louboutin основана 1992 году. В дизайне ее обуви и аксессуаров используются стразы Swarovski, кружево и экзотическая кожа. Отличительный знак обуви — ярко-красная подошва.

Источник: Lenta.ru

фото: @louboutinworld