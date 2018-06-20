Woman |

По итогам голосования читательниц женского журнала Woman можно поздравить победительницу. В очередной "Модной битве" участвовали дамы, дополнившие свой образ эффектным стильным поясом. 23% проголосовавших отметили, что наряды их особо не впечатлили, а 6% признали - обе участницы выглядят безупречно.

Почетное второе место с 27% голосов занимает бизнес-леди Иева Адамс.

А победительницей с 45% голосов становится дизайнер марки Nolo Виктория Йониене!

Поздравляем победительницу! Благодарим всех, кто поддерживал участниц за активное голосование и напоминаем, что новое "Модное сражение" уже стартовало.