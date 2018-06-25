Эмили Ратаковски пришла на пляж в откровенном купальнике "от себя"
фото: https://www.instagram.com/emrata
Американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала в своем Instagram пляжную фотографию.
Снимком с 18 миллионами подписчиков она поделилась в четверг, 21 июня. Ратаковски надела бикини с треугольными чашками и леопардовым принтом ее собственного бренда Inamorata Swim, который специализируется на пляжной одежде.
В качестве аксессуаров 27-летняя модель выбрала голубые пластмассовые серьги Lucite бренда Alison Lou, для рекламной кампании которых она снималась в апреле.
В том же месяце Ратаковски выложила в Instagram фотографию в полностью обнаженном виде. На черно-белом снимке супермодель сидела без одежды на стуле, повернувшись левым боком и прикрывая грудь рукой, и смотрела в камеру. Ратаковски подписала публикацию заглавными буквами NY, обозначающими название города Нью-Йорк в США.
Источник: Lenta.ru