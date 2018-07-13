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фото: The General Store

Американское издание The Cut составило список необычных модных трендов лета 2018 года, среди которых оказалась авоська с фруктами.

В этом сезоне у популярных фэшен-блогеров появилась новая тенденция: они публикуют в соцсетях фотографии с тремя апельсинами в сумке-авоське. Одной из них стала Шрадда Сингх, которая поделилась снимком из Португалии.

A post shared by Shraddha Singh (@shrads) on Jul 5, 2018 at 7:45am PDT

В число прочих модных трендов вошли нашейные кошельки, «уродливые» кроссовки, галстук боло, шорты-велосипедки, вещи с ярким принтом, похожим на разбрызганную краску, платья с рюшами и сумки-корзинки.

В апреле плетеная сумка-корзина стала одним из модных бестселлеров сезона. Во время Недели моды в Нью-Йорке бренд Staud продемонстрировал собственную модификацию популярной сумки-корзины. Аксессуар представляет собой авоську из макраме с кожаной емкостью цилиндрической формы внутри.

фото: Matchesfashion

Источник: Lenta.ru