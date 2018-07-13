Авоська с фруктами стала новым модным трендом
Woman | 13 июля 2018 года, 08:02
фото: The General Store
Американское издание The Cut составило список необычных модных трендов лета 2018 года, среди которых оказалась авоська с фруктами.
В этом сезоне у популярных фэшен-блогеров появилась новая тенденция: они публикуют в соцсетях фотографии с тремя апельсинами в сумке-авоське. Одной из них стала Шрадда Сингх, которая поделилась снимком из Португалии.
В число прочих модных трендов вошли нашейные кошельки, «уродливые» кроссовки, галстук боло, шорты-велосипедки, вещи с ярким принтом, похожим на разбрызганную краску, платья с рюшами и сумки-корзинки.
В апреле плетеная сумка-корзина стала одним из модных бестселлеров сезона. Во время Недели моды в Нью-Йорке бренд Staud продемонстрировал собственную модификацию популярной сумки-корзины. Аксессуар представляет собой авоську из макраме с кожаной емкостью цилиндрической формы внутри.
фото: Matchesfashion
Источник: Lenta.ru