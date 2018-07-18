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Мода восьмидесятых - это не только умопомрачительные платья и тонны пайеток, но и время когда женщины активно включились в карьерные гонки. Именно тогда они с особой страстью начали носить брючные костюмы, которые для них создавал в том числе Джорджио Армани, и все больше ценить практичность и функциональность одежды - им ее предложила Донна Каран в своей концепции семи простых вещей. Сегодня, когда женская активность сильна как никогда, самое время вспомнить о силуэтах из 1980-х, но посмотреть на них по-новому. Этим летом дизайнеры предлагают носить сорочки с подчеркнутой линией плеча и сочетать их с узким низом.

Balenciaga весна-лето 2018

Подобный силуэт хорош прежде всего потому, что не скрывает женственности, но при этом уместен в самых разных ситуациях. Например, Клэр Уэйт Келлер в весенне-летней коллекции Givenchy демонстрирует абсолютно офисное сочетание, а Изабель Маран, играя с етми же пропорциями, уже создает образ идеальный для вечеринки.

Givenchy весна-лето 2018

Isabel Marant весна-лето 2018

Посмотреть как сочетать широкий верх и узкий низ можно в одной из ключевых коллекций сезона - Celine. Фиби Файло заодно показывает как "подружить" улицу и красную дорожку. Она сочетает вместе длинную юбку с высоким разрезом и объемную парку на шнуровке.

Celine весна-лето 2018

Нескучно черно-белые комплекты выглядят и у брендов Ellery и Jill Sander - оба придают пикантности образам с помощью интересной фактуры юбок, а американская марка Monse, наоборот, играет с деконструкцией. И выигрывает, как и все, кто воспринимает моду как веселую игру и средство самовыражения.

Ellery весна-лето 2018

Источник: VOGUE

фото: скрин-шоты vogue.ua