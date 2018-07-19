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фото: instagram.com/rderavenel/

Почему это модно?

Если в этом месяце выбраться на море не получится, то мы вообразим его себе сами, примерив украшения из ракушек. Сначала ностальгические аксессуары из детства, привезенные в память о каникулах на море, выпустила Миучча Прада: на показе Prada в прошлом году модели носили diy-браслеты и ожерелья, собранные из ракушек разного цвета и размера.

Публикация от Kate Foley Osterweis (@katefoley) 3 Окт 2017 в 11:06 PDT

Затем мы увидели декоративные ракушки в коллекции Sonia Rykiel: в виде них были сделаны пуговицы на пиджаках и платьях. И это еще не все: Versace выпустили десяток ожерелий из маленьких позолоченных ракушек, а Dolce & Gabbana расшили ими платье в коллекции осень-зима 2018.

Публикация от Tohum By Verda Alaton (@tohumdesign) 27 Апр 2018 в 5:27 PDT

Как это носить?

Так, как советует Миучча Прада: лучше всего украшения из ракушек, считает дизайнер, смотрятся с противоположными по смыслу вещами — например, вязаными шарфами и вельветовыми костюмами родом из 1970-х. Более прикладные сочетания можно подсмотреть в Инстаграмах у Леандры Медин и Кейт Фоли: девушки лихо миксуют ракушки с платьями в горох и шелковыми блузками.

Публикация от Leandra (Medine) Cohen (@leandramcohen) 7 Фев 2018 в 5:21 PST

Где это купить?

Несмотря на популярность украшений у Инстаграм-блогеров, найти их в магазинах не так-то просто (подозреваем, что это временно). Обратите внимание на два бренда: первый — французско-багамский Rebecca de Ravenel — с серьгами из дерева и ракушек (представлен на Matchesfashion.com, цены начинаются от 200 евро). Второй — Tohum — с лаконичными раковинами из золота.

Публикация от Rebecca de Ravenel (@rderavenel) 19 Янв 2018 в 3:08 PST

Источник: ELLE