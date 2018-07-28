Woman |

фото: Dennis Van Tine / Globallookpress.com

Модные эксперты составили список стрижек, которые стали особенно популярны у знаменитостей летом 2018 года. Об этом сообщает Vogue. Одна из них — зачесанные на бок волосы выше плеч американской топ-модели Хейли Болдуин.

Публикация от Hailey Baldwin (@haileybaldwin) 15 Июн 2018 в 10:38 PDT

Также была отмечена стрижка-боб китайской супермодели Лю Вэнь.

Публикация от Liu Wen (刘雯) (@liuwenlw) 26 Июл 2018 в 7:23 PDT

Издание обратило внимание и на вьющееся каре с челкой актрисы Зендаи.

Публикация от Zendaya (@zendaya) 8 Май 2018 в 2:50 PDT

Не менее востребованными прическами оказались короткая пикси американской актрисы Зои Кравиц и даже полностью сбритые волосы британской модели Адова Абоах.

Публикация от AfroClassy (@thenewclassy1.0) 24 Июл 2018 в 8:48 PDT

Публикация от Adwoa Aboah (@adwoaaboah) 3 Июл 2018 в 3:11 PDT

Список завершила голландская фотомодель Имаан Хаммам с остриженными по плечи кудрявыми волосами.

Публикация от Imaan Hammam (@imaanhammam) 6 Июл 2018 в 4:40 PDT

В июле прическа главной героини американского комедийного сериала 1960-х годов «Я мечтаю о Джинни» также стала трендом среди знаменитостей. Персонаж Барбары Иден — Джинни — собирала верхнюю часть волос на макушке в пучок или хвост, а нижнюю оставляла распущенной. Первой, у кого поклонники заметили такую укладку, стала певица Сиара на церемонии вручения премии 2018 ESPY Awards в Лос-Анджелесе.

на фото актриса Джессика Альба: Broadimage/ REX / Shutterstock

Источник: Lenta.ru