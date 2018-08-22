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Не так важно, сколько денег вы отдали за вещь. Куда важнее то, правильно ли вы её подобрали. Вот несколько советов от Анны Шарлей, автора книги «Стильное путешествие налегке».

"У каждого из нас есть недорогие вещи: у кого-то это сувенирная майка и носки из подземного перехода, у других — целый гардероб. Сегодня я сформулирую несколько рекомендаций, чтобы вам не пришлось платить дважды после попыток сэкономить на одежде.

Вызов для исследователя XXI века

Найти красивую и дешёвую вещь не каждому по силам, так что порой это самая увлекательная часть шопинга.

Добавьте себе в закладки любимые онлайн-магазины и заходите туда в периоды распродаж. Это то время, когда тайное становится явным. Для распродажи остаются самые необычные вещи: сложные цвета, ультрамодные фасоны, нестандартные расцветки. То есть как раз то, что испугало рядового покупателям и оказалось ему не по зубам. Если вы знаете, как это правильно сочетать, и найдёте что-то своё, ваш стиль точно окажется единственным в своём роде.

Временное может стать постоянным

Представим, что вы поехали на пикник и вдруг вспомнили, что не взяли запасные носки или футболку. Или на улице похолодало, и хочется что-нибудь тёплое и уютное набросить на плечи, а ехать в ваш любимый магазин нет времени. Справиться с ситуацией помогут недорогие магазины с базовым ассортиментом: практичной простой одеждой обычных цветов и неопределённых силуэтов.

Пощупайте потенциальную обновку: ей предстоит провести с вами как минимум пару дней, поэтому ткань не должна колоться, а швы — расползаться в руках. Цвет, принт на футболке или полосочки на носках в нашем случае не имеют значения. Но если вдруг вещь вам понравится и вы решите её оставить, то за ней придётся ухаживать внимательнее, чем за более качественными и дорогими вещами из вашего гардероба.

Эмоции, вперёд!

Трендовые остромодные аксессуары и одежду стоит покупать только дешёвых брендов хотя бы по той причине, что носить хит этого лета следующим летом будет очень-очень неправильно. А вещи дорогих марок качественные, и выбрасывать одежду в идеальном состоянии только потому, что кончился сезон, всегда грустно.

Если вам понравился цвет и необычный крой или у вас просто «такого ещё никогда не было», смело берите! Можно даже не примерять, пару раз наденете — поднимете себе настроение, а после нескольких стирок вещь всё равно придётся выбросить.

Ищешь ягоду, а находишь гриб

Вы запланировали потратиться на обновление сезонного гардероба: купить базовые чёрные туфли, бежевое пальто, простые синие джинсы. И вдруг оказались в магазине, где можно купить подобные вещи значительно дешевле, чем вы рассчитывали. Чтобы потом не тратить время на повторный шопинг, обратите внимание на следующие моменты.

Состав

Если вы видите дешевый джемпер, в составе которого числятся 20% кашемира, это вполне может быть правдой. Вот только кашемир там из коротких ворсинок, а это значит, что через два дня носки он начнёт пилинговаться (покрываться катышками) и этот процесс не остановить ни шампунями для деликатных волокон, ни машинками, которые сбривают катышки. Это же относится и к недорогому натуральному шёлку: он рыхлый и может легко порваться или образовать затяжку.

Отдавайте предпочтение недорогому сырью, от которого не будет неприятных неожиданностей: хлопку, вискозе, полиэстеру

Цвет

Белый цвет тканей с дешёвым составом имеет обыкновение желтеть, также на нём могут хуже отстирываться пятна. Чёрный, шоколадный и тёмно-синий после нескольких стирок могут потерять цвет: дешёвые красители часто нестойкие. Поэтому ищите срединные решения: оттенки серого, бежевого, многоликий зелёный, кораллово-персиковые тона тоже мягко преображаются со временем.

Размер

Если вы покупаете дорогую обувь из искусственной кожи, имейте в виду, что она не растянется и не разносится по ноге. Примеряйте так, чтобы было удобно и по размеру уже сейчас.

Дополнительные элементы Перед производителями экономичной одежды и обуви всегда стоит выбор из трёх составляющих: дешёвого материала, фурнитуры, качества пошива. Бантики, пряжки, молнии, пуговицы будут низкого качества и могут сломаться в самый неподходящий момент, а кроме того, они стоят денег. Поэтому чем проще, тем лучше, особенно если речь идёт о базовых вещах.

И напоследок, если вам понравилась цена вещи, сделайте шаг назад и спросите себя: «Нравится ли мне этот цвет? Подходит ли он мне? Как эта вещь сидит? Не уродует ли фигуру? Куда я смогу это надеть? С кем я могу в этом встретиться?».

Стиль определяется не только тем, что именно мы носим, но и тем, как делаем выбор и как быстро происходит ротация вещей в гардеробе

У меня есть клиентка, у которой основа гардероба состоит из 12 вещей. Эти предметы были выбраны тщательно и придирчиво, там всё на своём месте: посадка, линии кроя, оттенок цвета. Пару вещей шили на заказ, а в некоторых купленных меняли пуговицы. А остальной гардероб собран из того, что описано выше: яркое, дешёвое, одноразовое.

Вот что она сама говорит о таком положении дел: «Это мои витаминки, ветер для перемен, терпеть не могу быть одинаковой изо дня в день! Но и покупать дорогие вещи на пару выходов рука не поднимается, лучше я пройду учебный курс или помогу собачьему питомнику».

Люди будут продолжать покупать дешёвую одежду и обувь, потому что это круто (дорогое и красивое купить может любой дурак), потому что на сэкономленные деньги можно съездить в путешествие или просто весело провести время с друзьями и ещё по тысяче причин, которые вы сможете мне назвать сами. Главное — отдаваться этому пороку со знанием дела и всех нюансов".