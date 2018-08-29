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Создатель популярных в сети фэшн-мемов по имени Мэй, на которую в Instagram подписаны около 75 тысяч человек, перечислила лучшие и худшие тренды 2018 года. Список опубликовало издание Hypebae.

Одним из топовых трендов оказалась монохромная одежда ярких кислотных цветов.

Публикация от Oversize Sweatshirts & Hoodies (@monochrome_you) 31 Июл 2018 в 12:54 PDT

К самым стильным Мэй отнесла и огромные оверсайз-куртки.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 6 Мар 2018 в 2:16 PST

Следующими были названы вещи, полностью расписанные монограммами с логотипами люксовых брендов.

Публикация от Gucci (@gucci) 15 Авг 2018 в 6:01 PDT

Первым среди худших модных трендов стал нагрудный рюкзак бренда Alyx, который был представлен в июне на Неделе моды в Париже.

Публикация от Above The Sole (@abovethesole) 27 Дек 2017 в 10:00 PST

Также в числе уродливых вещей оказались «папины кроссовки» Balenciaga Triple-S.

Публикация от BALENCIAGA (@balenciaga_triple_s) 12 Авг 2018 в 3:10 PDT

Вместе с ними в список включена двойная рубашка, придуманная дизайнером Демной Гвасалией, которую он продавал за 1290 долларов.

Публикация от Balenciaga (@balenciaga) 9 Май 2018 в 12:32 PDT

Далее — рваные грязные кроссовки, от которых Мэй порекомендовала «держаться подальше любой ценой».

Публикация от BRfeet (@brfeet) 1 Июл 2018 в 9:08 PDT

Чрезмерную многослойность она также отнесла в категорию худших трендов.

Публикация от Balenciaga (@balenciaga) 6 Авг 2018 в 5:34 PDT

Заключительными в списке стали угги. По словам Мэй, эта обувь вышла из моды и, несмотря на многочисленные коллаборации марки Ugg с другими брендами, вряд ли сможет обрести популярность, которой она пользовалась в нулевых годах.

Публикация от UGG® (@ugg) 10 Авг 2018 в 10:29 PDT

Ранее в августе издание Hypebae составило список лучших кроссовок, которые девушки могут надеть на свою свадьбу вместо туфель на каблуках. На первом месте оказались массивные Versace Chain Reaction Sneakers, которые порекомендовали носить с белым брючным костюмом.

Публикация от Restocked NY (@restocked_ny) 9 Май 2018 в 9:10 PDT

Источник: Lenta.ru