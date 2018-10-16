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Teodora Mitrovska

29-ая Рижская неделя моды будет проходить с 23 по 27 октября. Как заведено, в рамках RIGA FASHION WEEK состоятся не только показы коллекций на большом подиуме, но и ряд других развлекательных и образовательных мероприятий. Программа грядущей Недели моды предложит гостям RFW инновационные и творческие мероприятия, многие из которых – в рамках международного проекта “United Fashion”.

Ivo Nikkolo

Программа грядущей Рижской недели моды включает показы таких латвийских модных марок как Natalija Jansone, Amoralle, Talented, One Wolf, Bergs Privé, BLCV by Bulichev, Public Makes Image, Katya Katya London и Nolo. Дебютанты этого сезона – NONAME Atelier и Pixie Won’t Play. Еще один новичок – Anna Elizabete Fashion – свою коллекцию представит во время открытия RFW. По традиции состоится также показ детской моды от Paade Mode, Aristocrat Kids и Leny Tomy Factory. Этой осенью в Риге свои новейшие коллекции покажут такие иностранные дизайнеры как Ivo Nikkolo и Diana Arno из Эстонии и Duarte из Португалии, в свою очередь в мероприятии открытия примут участие Kristel Kuslapuu из Эстонии и Teodora Mitrovska из Македонии.

Leny Tomy Factory

Неделя моды RIGA FASHION WEEK стала одним из самых креативных и инновационных мероприятий в сфере моды и культуры Балтии, два раза в год на протяжении недели создавая атмосферу праздника моды в столице Латвии. 29-ая Рижская неделя моды станет особенной благодаря тому, что в этот раз традиционную программу дополнят мероприятия международного проекта “United Fashion”, официальным представителем которого в Латвии и странах Балтии является Балтийская федерация моды. В рамках этого проекта состоится шоурум европейских дизайнеров, контактная биржа, которая предоставит дизайнерам возможность установить полезные контакты для развития своей предпринимательской деятельности, а также семинар и творческая мастерская.

Natalija Jansone

В первый день RFW, 23 октября, состоится мероприятие открытия этого сезона, которое будет посвящено молодым дизайнерам в эпоху дигитализации. Во время этого мероприятия свои коллекции представят три молодых дизайнера, и оно соберет около 300 гостей в недавно открывшемся творческом квартале “Tu Jau Zini Kur!” на улице Таллинас.

Talented

Уже на протяжении нескольких сезонов Балтийская федерация моды, организовывая RFW, ставит акцент на связанные с индустрией моды образовательные мероприятия. Этот сезон не является исключением, поэтому 25-26 октября дизайнеры моды, блогеры и все заинтересованные приглашаются на семинар и творческую мастерскую на тему "Дигитализация. Управление брендом". Эти мероприятия пройдут в рамках европейского проекта “United Fashion” с целью содействия международному росту профессионалов индустрии моды.

Public Makes Image

Во время Рижской недели моды, посвященной сезону весна-лето 2019, запланировано несколько мероприятий для байеров и представителей СМИ. В шоуруме INTRO, в т/ц Galleria Rīga, 24 октября состоится открытие RFW Showroom X SR INTRO, где на протяжении всей Недели моды можно будет ознакомиться с новейшими коллекциями участников RFW. В тот же день состоится презентация коллекций литовских дизайнеров в магазине Baltic Design Boutique на ул. Вальню 4. 25 октября откроется шоурум европейских дизайнеров в рамках масштабного проекта “United Fashion”, который в этот день будет открыт только для представителей СМИ и байнеров, а уже на следующий день, 26 октября, его двери будут открыты для блогеров и стилистов, и позднее – для всех посетителей RFW.

Kristel Kuslapuu

Программа 29-ой Рижской недели моды включает также несколько светских мероприятий, организуемых в сотрудничестве с партнерами RIGA FASHION WEEK. Так, например, 26 октября в клубе Coyote Fly Lounge Club пройдет вечеринка RFW, во время которой состоится дебютный показ винтажного бренда Volga Vintage. На следующий день, 27 октября, гости RFW приглашаются в тот же клуб, где выступит марка Public Makes Image со своим шоу после показа на основной площадке RFW. В клубе Coyote Fly Lounge Club будут выступать такие популярные диджеи как Markus Riva, Ma Lina, Makree и Rodion Gordin.

С программой RIGA FASHION WEEK сезона весна-лето 2019 на 23-27 октября можно ознакомиться на официальной домашней страничке RFW в интернете: www.rfw.lv.