В очередной "Модной битве" участвовали дамы, посетившие тематическое "цветное" мероприятие в одном из рижских ресторанов: "зеленую" вечеринку под названием "ЗОЖ VS Hedonism. Epic Battle. Who is greener?".

Итак, "Who is greener?, кто же лучший?". 13% читательниц Woman оценивают подобные наряды как скучные и тоскливые, а 7% не смогли определиться с выбором, считая обеих модниц прекрасными!

Почетное второе место с 21% голосов заняла дизайнер Виктория Йониене!

А победительницей по итогам голосования становится блогер Анна Туранова!

Поздравляем Анну и благодарим всех тех, кто голосовал. Кстати, новая "Модная битва" уже стартовала. Поддержите своего фаворита.