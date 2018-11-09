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Минувшей ночью в Нью-Йорке состоялось самый ожидаемый показ года – Victoria's Secret Fashion Show 2018.

В грандиозном шоу бельевой марки приняли участие Белла и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Эльза Хоск, Адриана Лима, Даутцен Крес, Кэндис Свейнпол, Стелла Максвелл, Тейлор Хилл, Барбара Палвин, Бехати Принслу, Келли Гейл, Роми Страйд и другие модели.

К команде «ангелов» также присоединилась 24-летняя канадская модель Винни Харлоу – на заветный подиум Victoria's Secret она вышла впервые.

А вот Адриана Лима участвовала в шоу в последний раз. Незадолго до начала показа 37-летняя топ-модель опубликовала в инстаграме прощальный пост с подписью: «Дорогая Victoria, спасибо, что показала мне мир, поделилась секретами, и самое главное – не просто дала мне крылья, но и научила летать».

Во время своего дефиле девушка не сдержала эмоций и расплакалась. Всего в рядах «ангелов» она выступала 19 лет.

Еще одним ярким моментом шоу стал выход модели Эльзы Хоск в главном бюстгальтере показа – драгоценном Fantasy Bra из серебра и бриллиантов. Точнее, 2100 бриллиантов, 930 часов работы и стоимость ... 1млн.долларов.

Впрочем, остальные бра и боди из коллекции Victoria's Secret ничуть ему не уступали. По традиции, они были украшены множеством блесток, страз, кружева и перьев, а в этом году еще и принтом в шотландскую клетку.

На показе также впервые были представлены модели из коллаборации Victoria's Secret с британским дизайнером Mary Katrantzou. Мэри лично принимала участие в подготовке показа. В капсульную линию вошли бра, трусики, кроп-топы и легинсы, украшенные яркими цветами — фирменный стиль Мэри Катранзу. На показе Джиджи Хадид первая примерила модели из коллаборации.

Шоу сопровождалось выступлениями Риты Оры, Биби Рексы, Хэлси, Шона Мендеса, Келси Баллерини и The Chainsmokers.

источник: glamour.ru, elle.ru, gettyimages.com, hollywoodlife.com