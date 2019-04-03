﻿ Сеть универмагов Galeries Lafayette открыла флагманский магазин на Елиссейских полях, Mixnews.lv

На самом известном проспекте Парижа – Елисейских полях начал работу новый флагман французской сети универмагов Galeries Lafayette, пишет profashion.ru.

Четырехэтажный универмаг разместился в историческом здании в стиле ар-деко. На общей площади торгового комплекса в 6,5 тыс. кв. м. будет представлена продукция более чем 650 брендов.

Руководство люксового ретейлера отмечает, что в новом магазине Galeries Lafayette будет представлена новая розничная концепция, особенностью которой станет персонализированное обслуживание клиентов. Для этого ретейлер набрал и обучил 300 стилистов, которые будут консультировать покупателей. В магазине будут представлены все известные люксовые марки – от Chanel до Gucci, а также такие бренды как RouJe, Walk of Shame и Mira Mikati. Помимо магазинов пространство будет также включать высокого уровня фуд-корт, кафе-бар, ресторан и технологичные примерочные, позволяющие покупателям узнавать обо всех доступных продуктах.

Woman |

На нулевом этаже торгового центра находятся поп-ап-магазины и бьюти-зона, а первый этаж отдали под современные развивающиеся бренды.

Там же, на первом этаже, откроется одна из главных “достопримечательностей” концепт-стора — кафе Citron с традиционными блюдами и десертами юга Франции, которое появилось в результате сотрудничества молодого и многообещающего дизайнера Симона Порта Жакмюса и парижского заведения Caviar Kaspia.

Открыть универмаг на Елисейских полях было мечтой основателя компании Теофиля Бадера, купившего для этого здание отеля Hôtel de Massa, однако кризис 1929 г. вынудил его отказаться от проекта. Спустя 92 года его мечту реализовали представители четвертого и пятого поколений акционеров.

Galeries Lafayette, основанная в конце 1800 годов, имеет 61 магазин во Франции и за рубежом. В минувшие выходные компания открыла второй магазин в Шанхае и планирует открыть еще 10 магазинов в Китае в ближайшие три-четыре года. Годовой оборот компании по результатам 2018 года достиг порядка 2 млрд евро.