﻿ Виктория Бекхэм рассказала, как она ухаживает за кожей, Mixnews.lv

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Косметолог Виктории Бекхэм назвала любимые средства звезды, которые помогают ей в борьбе с акне и возрастными изменениями кожи.

Упругая кожа без намека на морщины, ровный цвет лица и деликатное сияние — трудно поверить, что совсем скоро Виктории Бэкхем исполнится 45 лет. Секрет ее молодости и красоты — в грамотно подобранном и регулярном уходе. Косметолог звезды Мелани Грант рассказала, какие средства всегда можно найти на полке в ванной у Бекхэм. Хорошие новости: многие из этих продуктов стоят не космических денег.

По утрам Виктория использует очищающее средство CosMedix Purity (€31) с оливковым, моринговым, кукуйским и аргановым маслами. Средство мягко очищает и питает кожу и восстанавливает pH-баланс.

После очищения дизайнер наносит сыворотку iS Clinical Pro-Heal (€131) с высоким содержанием витаминов С, Е и А. Средство помогает уменьшить воспаления, а также предотвратить появление новых несовершенств; Виктория не скрывает, что у нее бывают высыпания.

Для нейтрализации покраснений Бекхэм также использует антивозрастную сыворотку SkinCeuticals Phloretin CF (€148). Это одно из ее любимых средств: оно предотвращает появление морщин, увеличивает выработку коллагена и осветляет кожу.

От темных кругов и отеков Виктория использует крем для области вокруг глаз CosMedix Eye Genius (€62). Затем Бекхэм наносит легкий увлажняющий крем Augustinus Bader (€142) и солнцезащитный лосьон от Melanie Grant.

Вечерний уход Виктории включает двухфазное очищение. После умывания маслом CosMedix Purity дизайнер использует отшелушивающее средство CosMedix Purity Clean (€23). Оно содержит молочную кислоту, которая деликатно очищает кожу и удаляет ороговевшие частицы.

Затем Виктория наносит лосьон Biologique Recherche P50 и антивозрастную сыворотку с ретинолом CosMedix Elite 24 (€108). Последний шаг — крем для области вокруг глаз CosMedix Eye Genius, увлажняющий крем Augustinus Bader и ночная маска Melanie Grant.

Словом, "всего" €650 и ты как Виктория Бэкхем!

источник: glamour.ru_

_фото: instagram.com/victoriabeckham