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Если вам хочется поставить на новогодний стол рядом с оливье что-то новенькое, лучше всего использовать рецепты известной телеведущей Юлии Высоцкой. Во-первых, они быстрые и несложные, а во-вторых -- в каждом обязательно есть своя "изюминка".

Салат с тунцом и авокадо

Ингредиенты на 4 порции: тунец консервированный -- 800 г, салатный микс -- 400 г, 4 авокадо, 4 огурца, 2 красных луковицы, 4 ст. л. каперсов, маленький пучок укропа, оливковое масло, яблочный уксус (или уксус из белого вина), горчица, свежемолотый перец, 2 лимона, соль.

Из лимонов выжать сок. Приготовить заправку: горчицу соединить с 1 ст. ложкой лимонного сока, влить 2-3 ст. ложки оливкового масла и все перемешать. Тунца разобрать на небольшие кусочки, выложить в заправку, добавить каперсы, все перемешать и дать немного постоять. Огурцы очистить от кожицы и нарезать маленькими ломтиками. Авокадо почистить и, удалив косточку, порезать небольшими кусочками.

Красный лук почистить, нарезать тонкими ломтиками, залить яблочным уксусом и дать немного постоять. Укроп мелко порубить. Салатный микс выложить на блюдо, полить оставшимся лимонным соком, оливковым маслом, посолить и поперчить, затем добавить огурец, авокадо и тунца в заправке, посыпать укропом, сверху разложить замаринованный красный лук.

Неплохо добавить в такой салат еще и редиску или вареные яйца — получается очень вкусно.

Салат из пасты della Tata

Салат по рецепту итальянской няни (по-итальянски "tata") понравится и детям, и взрослым, подавать его можно и горячим, и уже остывшим, главное — обдать готовые макароны холодной водой, чтобы они перестали "доходить" и остались аль денте.

Ингредиенты на 6 порций: 500 г пасты пенне, 2 больших шарика моцареллы, 10 вяленых помидор в масле, 100 г тонко нарезанной салями, 100 г оливок без косточек, 2 луковички-шалот (или красных), 2 горсти рукколы, 4 веточки свежего базилика, 4 ст.л. винного уксуса, 2 чайные ложки жидкого меда, оливковое масло, соль.

Пенне отварить в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке, затем воду слить и обдать макароны холодной водой. Вяленые помидоры и оливки нарезать небольшими кусочками. Шалот почистить, нарезать тонкими кольцами, залить уксусом и медом, все перемешать и дать постоять.

Салями нарезать маленькими кусочками. Моцареллу разломить на небольшие кусочки. Листья с одной веточки базилика мелко порубить. Пенне перемешать с руколой, затем добавить вяленые помидоры, оливки, салями, измельченный базилик и все еще раз перемешать.

Выложить салат из пенне на блюдо, сверху разложить моцареллу, замаринованный шалот вместе с уксусом и медом, сбрызнуть все оливковым маслом и все перемешать. Украсить салат оставшимися листьями базилика.

Быстрый пирог с ветчиной, луком и сыром

Ингредиенты на 10 порций: 375 г муки, 2 крупные луковицы, 200 г ветчины (подойдет любая, а также рулет из курицы или индейки), 200 г сливочного масла, 135 г сыра чеддер (или любого твердого), 250 мл молока, по столовой ложке сахара и оливкового масла, чайная ложка разрыхлителя и столько же соли.

Духовку предварительно разогреть до 180 градусов .Нарезать кубиками 125 г предварительно охлажденного сливочного масла. Муку перемешать с разрыхлителем и солью. В чаше комбайна соединить нарезанное масло, муку с разрыхлителем и измельчить все в крошку, затем влить 125 мл молока и все взбить. Тесто переложить в миску, влить оставшееся молоко и вымешать лопаткой.

Лук почистить и нарезать полукольцами. Разогреть в сковороде оливковое и оставшееся сливочное масло и обжаривать лук; когда он станет прозрачным и слегка золотистым, всыпать сахар, перемешать и обжарить еще немного. Ветчину порезать маленькими кубиками. Сыр натереть на крупной терке. Треть ветчины и треть натертого сыра добавить в тесто и вымешать.

Разъемную форму для выпечки выстелить бумагой для выпечки, равномерно выложить тесто, сверху разложить оставшуюся ветчину, затем слой обжаренного лука и посыпать все оставшимся натертым сыром. Выпекать пирог в разогретой духовке 25-35 минут, пока тесто не пропечется.

Свинина, запеченная в апельсиновом джеме с горчицей

Ингредиенты на 6 порций: шейный карбонад – 1, 5 кг, 1 морковь, 3 зубчика чеснока, пучок петрушки, 200 мл белого вина, по 3 ст. л. апельсинового джема и горчицы с зернами, 3 лавровых листа, четверть чайной ложки молотого черного перца, 1 чайная ложка соли.

Апельсиновый джем перемешать с горчицей. Свинину выложить в жаропрочную керамическую форму и смазать со всех сторон джемом с горчицей. Морковь почистить и крупно порезать. Чеснок почистить и раздавить плоской стороной ножа.

Свинину посолить, поперчить, выложить вокруг мяса морковь, чеснок, лавровые листья и веточки петрушки, влить в форму белое вино. Запекать окорок в разогретой духовке час-полтора до мягкости. Готовое мясо перед подачей затянуть пищевой фольгой и дать постоять минут 5-10.

Панна котта по-русски с яблоками

Ингредиенты на 5 порций: сливки жирные -- 250 мл, ряженка -- 250 мл, 100 г и 2 ст. ложки сахара (лучше коричневого),, 10 г желатина, 10 г ванильного сахара, половинка апельсина, 2 крупных яблока.

Сливки влить в кастрюлю, добавить 100 г коричневого сахара и ванильный сахар и довести все до кипения, так чтобы сахар полностью растворился. Всыпать желатин и перемешать все венчиком, затем влить ряженку и еще раз перемешать. Сливочную смесь разлить в стеклянные креманки и отправить в холодильник на 2 часа.

Яблоки, удалив сердцевину и кожуру (если сорт зимний, с толстой кожурой), нарезать тонкими дольками. С половинки апельсина срезать ножом цедру и выжать сок. Приготовить соус: в сковороду всыпать оставшийся сахар, добавить яблочные дольки, апельсиновую цедру, влить апельсиновый сок и прогревать все на медленном огне, так чтобы яблоки закарамелизировались. Застывшую панна котту подавать с карамельным яблочным соусом. По желанию в соус можно добавить немного корицы и/или гвоздики.

Источник: edimdoma.ru

Фото: edimdoma.ru, Instagram