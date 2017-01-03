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Популярные food-блогеры и сети ресторанов уже сделали первые прогнозы относительно гастрономических трендов наступившего года. Знакомимся.

Специализирующаяся на разработке концепций ресторанов компания Baum + Whiteman LLC перечислила 8 новых тенденций.

ВИРТУАЛЬНЫЕ РЕСТОРАНЫ

Это возможность получать новый гастрономический опыт, не выходя из собственной квартиры, -- путем доставки блюд от шефов известных ресторанов на дом или с помощью специальных боксов с продуктами и пошаговыми рецептами.

Фото опубликовано Ali (@plantbasedali_) Дек 30 2016 в 11:01 PST

Вегетарианский бургер.

ИМИТАЦИЯ ПРОДУКТОВ

Веганский бургер с "кровью" – одна из самых интересных гастрономических историй уходящего года, и очень похоже на то, что этот тренд будет актуален и в 2017-м. Вегетарианство и веганство становятся все более популярными, поэтому многие кулинары будут искать альтернативу мясу в виде овощных заготовок.

РЕСТОРАН МЯСНИКА

На рынке появляется все больше ресторанчиков при мясных лавках. Жареный поросенок, куриные сердечки на гриле – все это разделывает, готовит и подает один и тот же человек, а именно – мясник.

ЛАПША РАМЭН

2016 можно по праву назвать годом рамэна. Прогнозируется, что популярность пшеничной лапши будет расти.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОВОЩЕЙ "ОТ И ДО"

Коренья, стебли и ботва – во всем мире шефы стремятся сократить пищевые отходы и более сознательно подходить к использованию продуктов.

Фото опубликовано sen (@sen__i) Янв 3 2017 в 4:06 PST

Краффин -- гибрид круассана и маффина.

ГИБРИДЫ

2016-й запомнился гурманам как год гастрономических метаморфозов. Сахарная вата с мороженым, сладкая лапша, всевозможные гибриды капкейков. Ожидается, что этот тренд будет "бумить" и весь наступивший год, поскольку люди пребывают в восторге от необычных десертов, которые собирают много лайков в социальных сетях.

ПРЯНОЕ И СЛАДКОЕ

Если говорить о вкусовых оттенках, которые будут доминировать в 2017, можно предположить, что шефы будут делать ставку на пряные и сладкие ноты.

ОВОЩИ

Вместо тяжелых начинок для пирогов из мяса или сыра готовим овощное пюре – этот тренд 2016-го, похоже, будет актуальным и в новом году.

В свою очередь, специалисты сети Kimpton Hotels & Restaurants определили более конкретные тенденции.

Главные кулинарные тренды

-- резкий рост популярности средиземноморских блюд, таких как хумус, осьминог на углях в оливковом масле, отбивные из баранины с марокканскими пряностями, традиционный левантийский хлебный салат фаттуш и лимонный йогурт,

Фото опубликовано cake engineer (@myprimrosehillkitchen) Янв 1 2017 в 12:29 PST

Салат с кусочками хлеба или питы -- фаттуш.

-- новые вариации таких любимых десертов как пьяная вишня с мороженым и ежевичным ликером, маскарпоне с вишневым соусом и замороженными ягодами,

-- повышение интереса к максимальному использованию всех частей домашнего скота для создания разнообразных ароматных блюд, таких как гамбургеры из запеченного костного мозга, чипсы из куриной кожицы с киноа и миндалем, рагу из свиной шеи с паппарделле и конфеты из деревенского паштета в виде свиных пятачков,

-- появление в меню альтернативных вариантов постного мяса, которые будут представлены в таких блюдах как карпаччо из копченого лосося и тартар из оленины, а также из быка, бизона, кабана или страуса,

-- популярность таких пряностей как кардамон, тмин и куркума, которые придают своеобразный акцент любому блюду.

Основные коктейльные тенденции

-- появление кулинарных ноток в классических коктейлях, использование таких уникальных ингредиентов, как жареный виноград, сушеные соленые бананы, копченые томаты, протертый красный перец, стручковый горох, кукуруза и даже рассол для острых или соленых кулинарных коктейлей,

-- рост популярности таких южноамериканских коктейлей как "Кайпиринья", повышает спрос на использование в коктейлях мескали (мексиканский напиток из сброженного сока агавы), кашасы (крепкий бразильский напиток из сахарного тростника), сиропа из перца чили и виноградного индейского самогона "писко",

Фото опубликовано Marco JB (@mr.jbe) Янв 3 2017 в 4:51 PST

Кайпиринья -- популярный бразильский коктейль из кашасы, лайма, льда и тростникового сахара.

-- питательные коктейли с альтернативными ингредиентами на основе растительных жиров, таких как кокосовое молоко и арахисовое масло,

-- фирменные коктейли на основе ферментированных напитков, таких как чайный гриб (комбуча), имбирное пиво и кокосовый кефир,

-- появление новых дуэтов "напиток плюс блюдо", например, устрицы и джин, херес и картофель фри.

Фото опубликовано Kuliner Semarang (@kakilimasemarang) Дек 26 2016 в 6:44 PST

Кулинарный критик журнала "Огонек" Гелия Делеринс также говорит о росте популярности овощных блюд и блюд из субпродуктов, устойчивом спросе на органические ("фермерские") продукты, а также тренде, пришедшем из Азии -- едином блюде, совмещающем и морепродукты, и овощи, и мясо, возлежащем на "подушке" из риса или все той же лапши.

По материалам сайтов prohotelia.com.ua, foodandsuccess.com, kommersant.ru