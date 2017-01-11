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Шведская пивоварня Pang Pang Brewery выпустила "пиво для душа" — 10-градусный бледный эль в 180-миллилитровых бутылочках, сообщает портал fenikssfun.com.

"Мы решили создать пиво для душа. Сладкий, но крепкий бледный эль в 180-миллилитровых бутылочках можно выпить в три глотка, стоя в душе перед сном. Но это пиво также прекрасно подойдёт для начала вечеринки в баре в одиночку или с друзьями", — говорят пивовары.

Оформление пива было разработано креативным агентством Snask совместно с дизайнером Йенсом Нильссоном.

"Название пива печатается розовым цветом на небольших коричневых стеклянных бутылочках. Мы хотим, чтобы пиво для душа было заметным, благодаря утонченному и элегантному оформлению", — объясняют выбранный стиль дизайнеры.

К сожалению, до Латвии этот своеобразный напиток пока не дошел, поэтому, пока придется обойтись простым пивом.

Источник: fenikssfun.com

Фото: behance.net