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Лаурис Алексеев, шеф-повар известного юрмальского ресторана "36 линия", который всегда посещали звезды шоу-бизнеса и состоятельные гости из России, рассказал журналу "Kas Jauns" о том, как с лета изменился состав его клиентов.

Алексеев отметил, что после переезда в Сочи "Новой волны" и других развлекательных мероприятий основной костяк гостей ресторана составляют россияне, имеющие и Латвии квартиры или дома и приезжающие в нашу страну на уик-энд. По мнению шеф-повара, их в Латвии "тысяч пять".

Лаурис также считает, что россияне стали скромнее в выборе напитков -- вместо бутылки вина могут заказать и пиво. А вот на еде по-прежнему не экономят.

Шеф-повар "36 линии" также отметил, что в последнее время среди гостей ресторана много китайцев. Вопреки расхожему мнению, представители Поднебесной в Европе (в том числе, и в Латвии) не стремятся есть китайскую еду, а отдают предпочтение местной кухне. Ну, разве что добавляют в нее больше соевого соуса, чем остальные посетители ресторана.

По материалам журнала "Kas Jauns"

Фото: Mixnews