Новые мобильные приложения помогут точно определить, есть ли в составе продукта вредные добавки или красители, найдут продукты без глютена и аллергенов и расскажут всю правду про выбранное вами вино, ориентируясь по этикетке.

Распознаем вредное

С помощью приложения Outscanner, сосканировав штрих-код, можно без труда определить состав любого продукта, увидеть общий показатель (от 0 до 10) небезопасности содержимого, получить информацию о каждом ингредиенте в отдельности или сравнить несколько продуктов. Таким образом мелкий текст состава, незнакомые названия и Е-добавки перестают быть проблемой.

Сходным образом работают приложения Fooducate и Chemical Cuisine.

Для вегетарианцев и аллергиков

Приложению Kwalito можно задать один или несколько из режимов поиска (без глютена, без лактозы, без токсичных добавок, вегетарианство, аллергены) и просто отсканировать штрих-код продукта. Приложение тут же даст либо красный, либо зеленый свет.

Тем, кто выбирает безглютеновые продукты, пригодится приложение Is That Gluten Free? Пометки об отсутствии глютена производители делают далеко не всегда. "Is That Gluten Free?" предлагает базу с более чем 30 тысячами продуктов от 1400 марок, которые, по подтвержденным данным, не содержат глютена. В описании есть комментарии относительно их состава. Полезно и то, что самим тоже можно добавлять продукты и бренды, расширяя и без того большую базу.

17 минут йоги за шоколадный батончик

Платформа Sage Project, созданная в Нью-Йорке, разбирает практически на атомы более 20 000 продуктов, свежих и приготовленных. В "профиле" каждого – его пять главных составляющих, подробный анализ питательной ценности, списки всех ингредиентов и возможных аллергенов (на каждый можно "кликнуть", чтобы узнать подробности). На карте – страна происхождения и, в некоторых случаях, местоположение компании-производителя.

Тут же инфографика про "физический эквивалент" – сколько отжиманий или приседаний нужно сделать, чтобы сжечь содержащиеся в продукте калории (скажем, 17 минут йоги, чтобы без последствий обошелся мини-батончик Twix). Компании, к слову, сами, по доброй воле, сдают в Sage Project свои продукты – в прозрачности заинтересованы не только покупатели.

Винное просвещение

Созданное стартаперами из Бордо приложение Winewoo позволяет, отсканировав этикетку, получить исчерпывающую информацию о содержимом бутылки.

Приложение Drync позволит вам не только просканировать этикетку и получить необходимую информацию про вино, но и заказать его в интернете.

По материалам сайтов gastronom.ru, buro247.ru, lifehacker.ru