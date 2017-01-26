Woman |

В зимний сезон консервированные продукты могут стать здоровой альтернативой свежим, убеждены эксперты в области питания. Они назвали консервы, в которых в полной мере сохраняются витамины и другие полезные микроэлементы.

Возглавили этот список консервированные помидоры. По словам экспертов, тепловая обработка и консервация лишь усиливают оздоровительный потенциал помидоров, поскольку улучшают усвоение содержащегося в них ликопина – мощного антиоксиданта, уменьшающего риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также превосходным дополнением к рациону является консервированная фасоль. В таком виде она все равно сохраняет пользу и питательную ценность, поэтому идеальна как основа для вегетарианских блюд и гарнир, прекрасно подходит диабетикам и является источником белка и клетчатки.

Помимо фасоли, можно использовать и чечевицу, обладающую такими же свойствами.

Помимо этого, в топ-список полезных консервов вошли моллюски и скумбрия. В консервированных моллюсках и скумбрии содержится много железа, фосфора, магния, калия и жирных кислот, сохраняющих полезный эффект даже после консервации.

Полезными названы и сардины, содержащие большое количество витамина В12, который улучшает работу головного мозга. Однако эксперты считают, что следует отдавать предпочтение сардинам в масле, а не в томате.