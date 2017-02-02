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С 8 по 9 февраля в Риге будет гостить один из самых влиятельных шеф-поваров мира, владелец удостоенного трех звезд "Michelin" британского ресторана "The Fat Duck" Хестон Блюменталь.

Мэтр, который даст мастер-класс в кинотеатре Splendid Palace, перед приездом в наш город любезно поделился своими коронными рецептами. Но для начала -- еще немного информации о Блюментале.

Ресторан "The Fat Duck" ("Жирная утка") он открыл в 1995 году в возрасте 29 лет. При это Блюменталь -- самоучка, учился кулинарии исключительно по книгам. Уже через девять лет заведение было удостоено трех звезд кулинарного гида "Michelin" (в мире таких всего-то чуть больше 60-ти), а к десятой годовщине ресторана издание "50 лучших ресторанов мира" назвало его лучшим.

Призвание Блюменталя – молекулярная гастрономия, хотя сам повар предпочитает называть то, чем он занимается, "новой кулинарией" или "мультисенсорной кулинарией". При подаче своих шедевров Хестон старается воздействовать сразу на все органы чувств – например, вместе с блюдом едоки получают плеер, в наушниках которого звучат специально подобранные звуки. Исследования, которые провел британец, доказали, что устрицы кажутся вкуснее, если есть их под шум морских волн, а мороженое из яиц с беконом лучше подавать под звук шкворчащего на сковородке бекона. Так что можете поэкспериментировать и с саундтреком, когда будете готовить по рецептам Хестона.

Каша из улиток

Мясо улиток имеет высокую биологическую ценность, потому что в нем больше белка, чем в яйцах, кроме того, оно не содержит холестерина. В некоторых странах это мясо считают мощным афродизиаком, поэтому во многих уголках мира виноградные улитки – типичная мужская еда. Возможно, сочетание слов "улитки" и "каша" звучит не очень заманчиво, однако в интерпретации Хестона с щедрой добавкой трав и специй это блюдо приобретает совсем другой вкус.

Мороженое из яиц и бекона

Как говорят, лучшее – враг хорошего. Но только не для Хестона. Практически все любят яйца с ветчиной или беконом. Мороженое – это, разумеется, тоже прекрасно, но зачем же их объединять? В общем, это одно из самых спорных и одновременно самых известных сладких блюд ресторана "The Fat Duck" на протяжении последних 10 лет.

Традиционные английские "Fish & Chips" как пальчиковая закуска

Хестон заслужил признание не только всего мира, но и Ее Величества королевы Англии, которая за вклад шеф-повара "The Fat Duck" в популяризацию английский кулинарии посвятила его в рыцари. Блюменталь любит традиционную британскую кухню, но, в то же время, экспериментирует с самыми популярными рецептами, придавая блюдам новые форму и вкус.

Фото: Alisa Connan