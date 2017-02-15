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Два дня в Риге проходят профессиональные дни Reaton. На входе грозный и большой охранник, заслоняя солнце и салями, грозно спрашивает пригласительный, поэтому среди гостей не найти фуд-блогеров или просто любителей бесплатной еды. Только хардкор, только профессионализм.

Программа мероприятий богата и на лекции, и на мастер-классы, так что шеф-повара, рестораторы и поставщики медленно и чинно гуляют по холлу автомобильного салона Autobrava, где еще недавно блестели капотами Suzuki, а теперь стоят стенды со снедью.

Булочники из Бельгии, производители мяса из Испании, морепродукты из Франции (никогда бы не подумали, что у трески такой длинный язык. Еще немного и до Киева доведет) — все готовы делиться секретами, мастерством и контактами.

Самое большое столпотворение, конечно, у баночек с черной икрой. Там каждый выслушивает, что вот сибирская черная икра не отдает пластмассой, съедает столовую ложку деликатеса и со знанием дела кивает.

Бельгийский стенд оккупировали сладкоежки. Если повезет — угостят куском брауни, если нет — кусочком вафли. Бельгийской, конечно.

Но главным номером всего этого мероприятия, стал, конечно, звездный гость — Энди Хейлер, ресторанный критик, который оценивал буквально все мишленовские рестораны и cегодня утром уже гостил на радио Baltkom. Так что, будем ждать, что уровень местных ресторанов взлетит вверх, а меню пополнятся гурмэ-новинками.