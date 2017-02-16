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Приобрести лишние килограммы очень легко, чего нельзя сказать о таком же быстром избавлении от них. Ниже приведем список продуктов от которых лучше избавиться, если вы действительно хотите сделать свою фигуру более стройной. Ведь уже скоро весна, а потом и лето. На сайте organizeyourselfskinny.com, был опубликован доклад кардио-специалистов, тщательно изучивших этот вопрос.

Сладкие газированные напитки

Не удивительно, что газированные сладкие напитки №1 в списке. Даже диетические газированные напитки состоят из химикатов и искусственных подсластителей. Замедляя процесс потери веса, они, в это же время, способствуют добавлению ненужного сахара и калорий.

Чипсы или крекеры

Множество людей привыкло что-то поедать перед телевизором. Чаще всего сюда относятся различные снеки, - чипсы, крекеры, печенье, поп-корн и т.д. Если вы не можете отказаться от этой привычки, всегда высыпайте такого рода продукты в порционные чаши или небольшие миски. Таким образом вы убережете себя от перееданий.

Нарезной сыр

У каждого есть так называемый "продукты-провокаторы". Это может быть все что угодно, что вам особенно нравится. Как бы вы себя не уговаривали, рано или поздно съедите все. В таком случае держите в доме небольшие порции таких продуктов, чтобы не испытывать силу воли.

Фруктовые йогурты, в которых фруктов нет совсем

Лучше всего взять обычный йогурт и добавить в него свежие ягоды, яблоки и другие фрукты. Сейчас сложно встретить фруктовый йогурт без добавок и химических усилителей вкуса.

Продукты, которые я не хочу или могу обойтись без них, но беру, чтобы никого не обидеть

У каждого в окружении есть человек, который всегда пытается вас чем-то накормить со словами "съешь всего кусочек" или "один кусочек тебе не повредит". Перестаньте принимать пищу только из-за боязни кого-то обидеть. По словам автора, это ваша жизнь и только вам знать, что лучше. Просто говорите: "Нет, спасибо!"

Сыр

Если вы не можете отказать себе в сыре Блю, фете, чеддере, швейцарском, моцарелле и т.д., просто научитесь его есть немного, небольшими порциями.

Питание на ходу. Фаст фуд

Лучше найти время для трапезы и в спокойной обстановке поесть. Питаясь на ходу вы не контролируете процесс еды и не можете по-настоящему насладиться трапезой. А о "пользе" гамбургеров и картошки фри вы сами все знаете.

Заменители сахара

Искусственные подсластители имеют тонны химикатов, тонны консервантов и на самом деле могут замедлить потерю веса. Старайтесь избегать их употребление. Можно заменить этот продукт медом или коричневым сахаром.