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Неизменно каждый год в конце зимы или начале весны к нам приходит всеми любимый праздник – Масленица. Не исключением будет и 2017 год - масленичная неделя начинается 20 февраля и продлится до воскресенья.

Блины – основной символ праздника Масленица

В дохристианской Руси блины считались жертвенным хлебом и приносились в дар языческим богам. А начиная с 19 века, они стали основным угощением праздника Масленица.

Существует мнение, что предтечей блина является овсяный кисель, который решили подогреть на огне и в результате получили блин. В дальнейшем их стали выпекать и из пшеничной, ржаной и даже гречневой муки.

Блины на кефире были очень популярной едой. Их заворачивали с разнообразными начинками: с грибами, рыбой, мясом, творогом, икрой и всевозможными ягодами. К блинам подавали сметану, мед, сливочное масло.

В старину считалось, что блины можно есть только руками и ни в коем случае не резать ножом или накалывать вилкой. Если этого не соблюдать накличешь беду в дом. И до наших дней многие люди едят их руками, свернув в трубочку или сложив конвертиком.

Давайте рассмотрим несколько несложных рецептов приготовления блинов.

Рецепт тонких блинчиков на молоке «На скорую руку»

Просеять 250 г (12-13 ст. ложек с горкой) муки пшеничной. Вроде мелочь, но полезная — мука освобождается от комочков и обогащается воздухом, блины получаются мягкими, нежными. Отвешивать муку нужно только после просеивания. В отдельной посуде миксером взбить с небольшой щепоткой соли и 2- ст. полными ложками сахара 3 куриных яйца.

Слегка подогреть 600 мл молока или молочно-водной смеси (поровну воды и молока). В подогретую жидкость влить взбитые в пену яйца, всыпать на кончике ножа ванилин, 2 ст. полные ложки разогретого сливочного масла и муку. Все тщательно перемешать миксером или венчиком. Тесто готово к выпеканию масленичных блинов.

Рецепт ажурных блинчиков на кефире

Вылить пол-литровую пачку кефира в глубокую чашку, засыпать в него около трети ч. ложки соды пищевой, хорошо перемешать и дать постоять минуты 3. Отделить из 2 куриных яиц желтки от белков. Желтки миксером взбить с 2-мя ст. полными ложками сахара, в конце взбивания туда же всыпать и щепотку соли. Белки охладить и тоже вбить, но в отдельной посуде.

В кефир влить желтки, всыпать просеянные 200 г пшеничной муки (9-10 ст. ложек с горкой) с 3-мя ст. ложками картофельного крахмала, положить столько же разогретого сливочного масла и перемешать, можно миксером на небольшой скорости. Последним выложить взбитый в стойкую пену белок, осторожно все перемешать ложкой до однородности.

Самое хлопотное позади, можно приступать смело к выпечке блинов на Масленицу. Будьте уверены, они получатся ажурные и аппетитные.

Рецепт блинов на дрожжах «Опарные»

Приготовить для теста опару из 1/3 муки пшеничной и 250 мл слегка подогретого молока, с добавлением 40 г хлебопекарных дрожжей. Опару тщательно вымесить и поставить в достаточно теплое место. Когда опара поднимется добавить 2 полные ст. ложки песка сахарного, щепотку соли, еще 2/3 муки пшеничной, 3 ст. ложки разогретого масла сливочного и вымесить повторно.

Добавить оставшиеся 250 мл тепловатого молока, вымесить в третий раз. Дать тесту вновь подойти и еще раз опустить его вымешиванием. После следующего подъема, добавить взбитые в пену 2 куриных яйца. Как только тесто опять поднимется, приступить к выпеканию блинов на Масленицу. Долго, но необыкновенно вкусно.

Рецепт блинов на пиве «Маленький секрет»

Слегка подогреть 1 целый стакан молока, положить в него щепотку соли, 2 полные ст. ложки песка сахарного и столько же разогретого сливочного масла, перемешать. В большую чашку всыпать 250 г просеянной муки пшеничной, в нее вбить 2 куриных яйца, перемешать до однородного состояния. Затем в эту чашку влить смесь молока, сахара, соли и масла. Перемешать миксером, влить 1 стакан теплого светлого пива, повторить перемешивание и дать постоять тесту минут 20-30. Эти масленичные блины на пиве эластичные, не рвутся, хороши с несладкой начинкой.

Рецепт блинчиков на воде — для тех, кто даже в Масленицу считает калории

2 стакана газированной минералки, но лучше 1 стакан заменить молоком, пусть даже обезжиренным, 250 г муки пшеничной (около 12-13 ст. ложек с горкой), 2-3 куриных яйца, 2 полные ст. ложки сахара, щепотку соли просто соединить и взбить миксером. Добавить 2 столовые ложки масла растительного обязательно без запаха.

Рецепт рассчитан на случай, если традиционные масленичные гости уже в прихожей, а вы только вспомнили, что, оказывается, вы их пригласили. Блинчики «наспех» действительно готовятся очень быстро, но получаются вкусными и красивыми: румяные, в аппетитную мелкую дырочку.

Начинки для блинов на Масленицу

Если хочется сразить своих гостей наповал, приготовьте блинчики с начинкой — ничего сложного в этом нет. Выбираете по вкусу любой рецепт основных блинов и готовите начинку. Дальше кладете начинку на один край блина, равномерно распределяя по длине, и закручиваете блинчик трубочкой. Затем для удобства аккуратно разрезаете трубочку посредине на 2 равные части.

Есть начинки, с которыми блины больше не подвергаются нагреванию, например, блинчики с красной икрой или мелко нарезанной семгой. Если это для вас дорого, можно размять с ложкой майонеза и вареным яйцом банку консервированного в собственном соку тунца.

Приятного аппетита!

По материалам: Женские вопросы