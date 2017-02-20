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Прославленный дизайнер Пауль Кетц (Paul Ketz) прибудет в Ригу 2 марта, чтобы прочесть лекции для местных дизайнеров и архитекторов. С этих лекций стартует новый грандиозный проект компании Reaton - Академия мс2, которая будет заниматься развитием архитектурной и дизайнерской индустрии в Латвии.

По словам директора маркетингового департамента REATON Кестутиса Исакаса, академия будет регулярно проводить лекции мировых звезд архитектуры и дизайна.

"Reaton собирается устраивать их не реже 3-4 раз в год, чтобы способствовать развитию местной индустрии в этой отрасли", - заявил Исакас. - Это позволит местным профессионалам обменяться опытом с лучшими из лучших, поможет узнать из первых уст всемирные тенденции в области архитектуры и дизайна".

Кетц родом из Кёльна, но сейчас живет и работает в Стамбуле, где руководит собственной студией дизайна Studio Paul Ketz. Дизайнер регулярно выступает с лекциями в университетах и колледжах по всему миру, а так же участвует во многих телевизионных и радио передачах. Он завоевал множество престижных международных премий, например, федеральную награду Bundespreis eco-design от Министерства окружающей среды Германии, Creative Design Award Silver от Национального тайваньского университета науки и технологий, а в прошлом году - Design Award GOLD в Италии.

Кетц отличается как дизайнер и лектор очень нестандартным подходом. То, как он коммуницирует с миром через через свои работы и преподает студентам, в полной мере отражает его убеждение, что "серьёзное отношение к чему-то не означает, что надо быть скучным".

В первую очередь Пауль воспринимает себя не как дизайнера, а как наблюдателя. Он много рассказывает о своих наблюдениях. И говорит, что помимо актуальных событий его больше всего интересует то, как дизайн меняет мир.

"Мало таких профессий, где бы еще был настолько мощный потенциал для этого", - объясняет дизайнер. - "Поэтому я стараюсь больше говорить о внутреннем ребёнке, живущем в каждом из нас, о ценности игры и о том, как заставить людей чего-то хотеть".

Кетц не позволяет аудитории быть инертной.

"Я предпочитаю, когда слушатели активно вовлечены в разговор", - говорит он. - "В моем понимании, процесс коммуникации должен строиться таким образом, чтобы сторона, передающая информацию и принимающая ее находились "на одной волне". Открытые лекции такого типа отлично меняют перспективу. Когда собираются люди, ранее не встречавшиеся друг с другом, происходит обмен идеями и сеются семена. А момент озарения, когда в голову приходит конкретное решение и загорается лампочка, наступает уже потом, в индивидуальном порядке - после того, как люди спокойно обдумают и переварят услышанное".

Обобщив свои мысли на эту тему, Кетц расскажет на лекциях в Риге о том, что лежит в основе креативного мышления и о том, как продвигать свои идеи и менять мир с помощью дизайна.

Сейчас Кетц разрабатывает дизайн сидений, экспериментируя с пеной без помощи формы.

"Результат этой работы зависит не от моих действий, а от внешних обстоятельств, я сам не контролирую ситуацию", - рассказывает дизайнер об этом проекте. - "И мне это нравится, так как меня привлекает красота неполноценности и прекрасные результаты, периодически создаваемые случайностью".

Работы Кетца выставлены в Австрийском музее прикладного искусства в Вене, в этнографическом музее Раутенштрауха-Йоста в Кёльне и галерее kinderMODERN в Нью-Йорке. Его клиентами являются: главный немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn, Европейский Торговый Институт (EHI institute), а также Гамбургский аэропорт.

Лекция Пауля Кетца для латвийских дизайнеров пройдет 2 марта в конференц-зале mc2 в 14:00, а 3 марта там же в 14:00 он прочтет лекцию для местных архитекторов.

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к руководителю департамента маркетинга REATON Кястутису Исакасу, тел. 29195801