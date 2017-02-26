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27 февраля у православных и староверов начинается Великий пост, который продлится до 15 апреля. Всем известно, что в постном меню под запретом продукты животного происхождения. Предлагаем рецепты вкусных постных блюд.

Постный суп из репы

Для приготовления нам понадобятся 1 луковица, 1 репа, 1-2 моркови (лучше тонкие), 2 черешка сельдерея, зелень. Лук измельчить, сельдерей нарезать полосочками, бросить в кипящую воду. Морковь нарезать кружочками, бросить туда же. Репу режем кубиками или полосочками и добавляем последней, чуть-чуть попозже, чтобы она сильно не разварилась. Добавляем соль, перец, лавровый лист. В готовый суп бросаем нарезанную зелень.

фото Instagram/pravmir

Постный суп с луком и сельдереем

Для приготовления этого супа нам понадобятся: 2 крупные луковицы, черешковый сельдерей (штуки 3-4), 1 крупная морковь, полбанки помидоров в собственном соку (или 2-3 свежих помидора), 2 стрелки лука-порея, небольшой кусок корня имбиря (примерно 1- 2 см ). Лук и морковь измельчить, сельдерей, лук-порей и помидоры нарезать небольшими кусочками. Всё залить кипящей водой и варить до готовности. Корень имбиря почистить, измельчить (можно измельчить в блендере с небольшим количеством воды или натереть на тёрке) и добавить в суп. Дать настояться.

Морковный суп-пюре с имбирем

Нам необходимо примерно 1 килограмм моркови, 1-2 луковицы, 1-2 зубчика чеснока, корень имбиря (на вкус, примерно 2-5 см). Морковку почистить и нарезать кружочками. Лук и чеснок измельчить в блендере (или нарезать). В кастрюлю налить немного масла, слегка обжарить лук, чеснок и морковь. Можно не обжаривать, а сразу залить кипятком. Варить до готовности. В самом конце добавить измельченный имбирь, посолить, поперчить, можно добавить немного мускатного ореха или других специй по вкусу. Всё измельчить блендером.

Томатный суп

Для приготовления нам потребуется 1 морковь, 1 крупная луковица, 6 некрупных помидоров, 1 ложка томатной пасты, 1 банка фасоли, 500 мл воды. Лук и морковь почистить, измельчить и потушить на подсолнечном масле. Помидоры измельчить в блендере до состояния каши. Помидоры разбавить водой, довести до кипения. добавить лук и морковь, томатную пасту. Посолить, можно добавить специи. Вылить банку фасоли (с жидкостью), выдавить зубчик чеснока, довести до кипения. При желании можно еще раз взбить блендером.

Овощное рагу

Овощное рагу делается из практически любых овощей, которые под рукой. Они режутся кубиками и бросаются на сковороду друг за другом в зависимости от того, сколько данному овощу нужно жариться до мягкости. Вот пример последовательности закладки для некоторых овощей: морковка, капуста, лук, картошка, сладкий перец, подготовленные баклажаны (их надо подержать некоторое время порезанными и посоленными, затем отжать от горького сока), кабачок, патиссон. Все подготовленные овощи обжариваются, солятся (можно подлить небольшое количество воды, чтобы при тушении не подгорело), накрываются крышкой, огонь убавляется до минимума, и все вместе тушится до готовности (выбор длительности готовки — за вами, при долгом тушении с помешиванием овощи будут более мягкими, блюдо приближается по консистенции к икорному варианту). Квашеные овощи лучше потушить отдельно, чтобы избежать задубевания некоторых продуктов, и близко к готовности перемешать с основной массой тушеных овощей. В конце добавляются специи, зелень и чеснок.

Овощная икра

Икра отличается от рагу равномерной консистенцией, овощи для нее протираются или прокручиваются (обычно после недлительного протушивания или обжаривания), а затем длительно, на медленном огне, с помешиванием, выпаривается лишняя жидкость. Для баклажанной икры: на 2 кг баклажан, по полтора кг сладкого перца и помидоров (можно заменить небольшим количеством томатной пасты — по вкусу), по 2-3 морковки и лука, зелень, чеснок, соль, специи. Для кабачковой икры: на один кг кабачка (очищенного от кожуры и семечек), по 3-4 моркови, лука и помидора.

Перец фаршированный

Перец вымыть, вынуть семена и “хвостики”. Лук нарезать кольцами и обжарить в масле до золотистого цвета. Коренья очистить, нарезать соломкой и потушить в масле до полуготовности. Помидоры (сняв кожицу) протереть через сито и массу довести до кипения, после чего варить 15 минут, добавить соль, перец и варить еще 10 мин. Зелень мелко нарезать. Овощи, приготовленные для фарша смешать с отварным рисом и заполнить ими перцы. Комбинация овощей может отличаться от предложенной, крупу тоже можно поварьировать (хороша гречка), добавлять грибы, соевое мясо и т.п. Приготовим заливку: обжарим луковицу, морковку, обрезь перца, томат или помидоры и заливаем на уложенные в посуду нафаршированные перцы, тушим до готовности, близко к концу готовности добавляем чеснок.

Постный салат из риса

Для приготовления салата нам потребуется 100 г риса, 1 сладкий перец, 1 помидор, 1 морковь, 1 маринованный огурец, 1 луковица, масло растительное, соль, зелень. Рис отварить в подсоленной воде. Овощи нашинковать, морковь натереть на крупной терке. Все смешать с охлажденным рисом, посолить, заправить растительным маслом. Перед подачей украсить зеленью.

Котлеты капустные

Берем 500 г капусты, 2 столовые ложки манной крупы, 2 столовые ложки молотых сухарей, соль по вкусу,3 столовые ложки растительного масла, 0,5 стакана воды. Капусту мелко нарезать, положить в кастрюлю, добавить воду, 1 столовую ложку растительного масла и тушить до полуготовности. В кипящую массу всыпать тонкой струйкой манную крупу, варить, непрерывно помешивая, 10-15 минут, посолить, размешать и слегка охладить. Измельчить массу блендером. Сформовать котлеты овальной формы, запанировать в сухарях и обжарить на растительном масле.

Армянский сладкий плов

Рис сварить до полуготовности, промыть. На растительном (оливковом) масле слегка обжарить промытые и просушенные курагу, чернослив и изюм, потом добавить воды и тушить 15 минут. На дно глубокой тефлоновой сковородки налить довольно много масла, выложить порванный кусками тонкий армянский лаваш (примерно 2 листа). Половину сухофруктов перемешать с рисом, выложить на лаваш. Полить еще маслом, накрыть крышкой, поставить на медленый огонь примерно на полчаса, до готовности риса. Рис выложить на блюдо, обложить со всех сторон кусками поджаренного лаваша, высыпать оставшиеся сухофрукты.

Голубцы с фасолью

Берем 300 г фасоли, 400 г капусты, 100 г лука, немного растительного масла, томат пасты, сахар на кончике ножа, соль по вкусу. Фасоль отварить и растереть. Лук обжарить на растительном масле, посолить, можно поперчить. Смешать лук с фасолью. Капусту (без кочерыжки) отварить, обдать холодной водой, разобрать на листья, отбить или обрезать утолщенные части. Завернуть начинку в листья. В томат-пасту добавить сахар, соль, перец. Залить этим соусом голубцы и тушить до готовности.

фото Instagram/pravmir

Котлеты из грибов

Нам понадобится 100 г белых сушеных грибов (можно взять другие грибы, например, шампиньоны), 1 стакан риса, 2-3 ст. ложки муки, 0,2 г мускатного ореха, зелень петрушки и соль по вкусу, подсолнечное масло (для обжаривания). Грибы сварить в воде и мелко изрубить. Рис сварить в воде с солью и петрушкой, смешать с грибами и добавить мускатный орех. Желательно массу измельчить. Сформовать котлеты, посыпать их слегка мукой или окунуть каждую в кляр, поджарить в масле. При подаче хорошо полить соусом.

Постная коврижка с яблоками

Для приготовления коврижки нам понадобится 1 стакан сахарного песка, 1 стакан воды, 2 ст ложки мёда, 1 ч ложка соды, 0,5 ч ложки разрыхлителя, 0,5 стакана измельчённых орехов, 0,5 стакана растительного масла, 1,5-2 стакана муки, щепотка корицы, примерно 3 небольших яблока. В миску насыпать сахар, налить воду и растительное масло, немного нагреть, добавить мёд. Размешать, чтобы сахар и мёд растворились. Добавить соду, корицу, орехи, измельчённые до состояния муки, и муку с разрыхлителем. Муки нужно столько, чтобы тесто напоминало густую сметану. Вылить тесто в форму. Яблоки почистить, нарезать и выложить на тесто. Выпекать 30-35 минут при 200 градусах.

фото Instagram/pravmir

Постное печенье с пряностями

Берем 2,5-3 стакана муки, 0,5 стакана мёда, 0,5 стакана сахара, 100 г растительного масла или маргарина, 1/2 чайной ложки соды, пряности (корица, кардамон, гвоздика, имбирь). Мёд и сахар нагреть до появления стойкой пены, добавить масло, муку с содой и пряностями, вымесить тесто. Количество муки может колебаться в зависимости от густоты сиропа и мёда. Тесто не должно быть слишком крутым, но и не должно быть слишком мягким. Готовое тесто должно быть пластичным, не прилипать к рукам и столу, легко поддаваться формовке. Тесто раскатать, желательно очень тонко, вырезать формочками печенья. Выпекать в духовке при температуре примерно 150-180 градусов минут 5-10 (в зависимости от толщины печенюшек).

Приятного аппетита!

По материалам: pravmir.ru