Рига в качестве члена объединения гастрономических городов мира Délice получила приглашение принять участие в фестивале света и гастрономиив Канаде, где вместе с поварами монреальских ресторанов нашим шефам уже готовят характерные для Риги блюда.

Шеф-повара Юрис Дукальскис (Restorāns 3) и Юрис Тринкунс (3 pavāru restorāns) в сотрудничестве с канадскими коллегами предложат рижское меню в ресторане Laloux 1 и 2 марта. В меню будут включены популярный в этом сезоне козий сыр со свеклой, баранина, оленина и ржаной хлеб.

Montreal en Lumiere проходит в 18-й раз и в этом году посвящен 375-летию Монреаля и 150-летию Канады. Фестиваль объединяет в себе световые шоу и инсталляции, концерты и городские мероприятия. Будем верить, надеяться и ждать, что эти блюда получится потом продегустировать и в местных ресторанах!