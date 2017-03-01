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Обычный запрос по поводу еды и стресса составляют фразы вроде «как перестать заедать стресс» или «какие продукты усугубляют плохое настроение». Но мало кто верит в спасение от стресса с помощью еды, ведь это грозит лишними килограммами, проблемной кожей и плохими пищевыми привычками. Все не так, если знать научную основу борьбы со стрессом с помощью пищи.

Ученые давно выяснили, что химические реакции, происходящие в нашем организме при поступлении определенной еды, могут снизить градус напряженности, помочь расслабиться и добавить немного приятных эмоций в нашу жизнь. Но как подступиться к списку этих продуктов и не навредить себе? Просто нужно есть правильные продукты, подчеркивают диетологи.

Спаржа

Эти зеленые стебли пока еще не слишком популярны в домашней кулинарии, и это совершенно напрасно. В них очень высока концентрация фолиевой кислоты, и она не снижается даже при термообработке продукта. А именно ее молекулы таким образом влияют на наш мозг, что у нас появляется больше ресурсов для сохранения хладнокровия даже в экстремальных ситуациях. И еще один плюс спаржи – ее можно съесть сколько угодно в любом виде без вреда для фигуры.

Авокадо

Во-первых, в авокадо больше фолиевой кислоты, чем в любом другом фрукте. А о пользе этого вещества в борьбе со стрессом мы говорили только что. Во-вторых, этот продукт содержит глутатион, который может блокировать в кишечнике всасывание определенных жиров, которые окисляются и вызывают нежелательные реакции во время стресса. И наконец, в нем много лютеина, бета-каротина и витамина Е. Так что смело можно класть ломтик авокадо на бутерброд, если ожидаются неприятности.

Ягоды

Например, черника – это, по сути, антиоксидант, который положительно воздействует на организм множеством способов. Клубника, малина и ежевика богаты витамином С, эффективность которого в борьбе со стрессом доказана. Исследования фиксируют более низкую концентрацию кортизола (гормона стресса) у испытуемых, которые перед участием в волнующем выступлении съели немного ягод. Причем этот эффект вызывают не только свежие, но и замороженные ягоды.

Кешью

Кешью не только лучший друг тех, кто сидит на диете, потому что содержит самую эффективную комбинацию белка и жира, но и хорошее успокоительное. Дело в том, что в этом орехе много цинка, а его низкий уровень в нашем организме – и есть причина стресса. Человеческое тело не приспособлено, чтобы сберегать цинк, поэтому очень важно получать его с пищей каждый день. Именно в этом и поможет кешью.

Ромашковый чай

Классический успокаивающий напиток любят пить перед сном все, кто знаком с его целительным воздействием на стресс. И с каждым новым исследованием становится все больше доказательств, что ромашка успокаивает. Испытания на 57 добровольцах, переживающих тревожное расстройство, показали, что ромашковый чай существенно сократил количество симптомов тревоги и снизил их общий уровень.

Шоколад

Помимо чисто гастрономического удовольствия, поедание шоколада действительно приносит успокоение. Причем мы все бессознательно предполагаем, что шоколад действует именно так. При нарастании депрессии или тревоги организм сам генерирует потребность, и мы идем в магазин за очередной плиткой шоколада. Как же это работает? Ну например, темный шоколад снижает кровяное давление, выделяет в кровь полифенолы и флавонолы – две разновидности антиоксидантов. Это ли не причина держать под рукой плитку хорошего шоколада. В умеренных дозах он не только поможет снять стресс, но и не отразится на фигуре.

Чеснок

Это растение мы привыкли использовать как добавку к пище вроде специи или пряности. И не нужно на него скупиться. Среди химических соединений, которыми богат чеснок, аллицины. Они предотвращают болезни сердца, рак и вирусные инфекции. А так как стресс ослабляет нашу иммунную систему, это очень важно.

Говядина

Говядина так называемого зернового откорма подходит для снятия стресса меньше, чем травяного откорма. Но в общем и целом любое красное мясо может поспособствовать снижению нашего беспокойства. В нем высоко содержание омега-три жирных кислот, которые снимают различные воспаления в организме, в том числе те, которые связаны со стрессом.

Зеленый чай

Хотя этот напиток и содержит ударную концентрацию кофеина, любим мы его не за это. В нем помимо прочего есть теин – аминокислота, которая повышает эффективность работы мозга и увеличивает его ресурсы для борьбы со стрессом. Пару чашек в день зеленого чая помогут снизить тревожность и в то же время не сделают вас вялыми и сонными.

Овсянка

Овсяная каша – это набор сложных углеводов, которые способствуют производству серотонина – гормона удовольствия. А где удовольствие, там стрессу места нет. Исследования показывают, что дети, которые едят овсянку на завтрак регулярно, гораздо лучше спят по ночам.

Апельсины

Мы уже говорили здесь о витамине С. Ну а классическим источником этого вещества всегда были цитрусовые. Поэтому мы не стали исключать из списка антистресс-продуктов апельсины. Их дополнительное преимущество в большой дозе витаминов при маленьком размере самого фрукта. То есть его можно легко брать с собой на случай непредвиденных расстройств.

Устрицы

Устрицы хороши не только как афродизиак, они еще и потрясающий источник цинка. Шесть устриц, составляющих традиционную ресторанную порцию, содержат более половины необходимой нам дозы этого вещества. Лучше всего для усвоения ни с чем их не смешивать, лишь добавить лимонного сока.

Грецкие орехи

Помимо того, что грецкий орех сладкий, а это само по себе губительно для стресса, он еще и содержит альфа-линолиевую кислоту, а также полифенолы, помогающие поддерживать когнитивные функции мозга. Добавляйте грецкий орех в салаты и вторые блюда, чтобы добавить вашему мозгу сил для борьбы со стрессом.

По материалам: health info