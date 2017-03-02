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Гурманов можно разделить на несколько групп: тех, кто в точности соблюдает указания в рецептах, тех, кто отдается свободной импровизации и тех, кто берет на вооружение "умные" технологии.

Например, владелец мишленовского ресторана "The Fat Duck" Хестон Блюменталь считает, что хорошая техника на кухне так же важна, как острый нож, хороший миксер или холодильник.

"Она делает процесс приготовления пищи более простым и точным и даже помогает создавать вкусы и текстуры, которых в противном случае добиться было бы весьма сложно", – говорит Хестон в своей книге "Хестон Блюменталь дома".

Электронные весы – основа всего

Во время визита в Ригу Блюменталь в своей лекции отметил, что на профессиональной кухне импровизировать нельзя. Клиент хочет получить именно такую еду, какая ему обещана, поэтому необходимо строго следовать рецептам.

Шеф-повар лучшего ресторана Латвии "Vincents" Мартиньш Ритиньш согласен с тем, что интуиции на кухне ресторана нет места, потому что блюда всегда должны быть одинаково хорошими. Поэтому необходимо точно следовать инструкциям.

"На домашней кухне можно играть, экспериментировать и надеяться, что все получится. Однако, если вы готовите редко, то в начале специй, например, лучше положить поменьше, а затем при необходимости постепенно добавлять. В свою очередь при изготовлении кондитерских изделий даже в домашних условиях требуется почти такая же точность, как в химической лаборатории", –говорит Ритиньш.

Надежный миксер бережет руки и улучшает результат

"Хороший миксер подходит для приготовления множества блюд, начиная с взбивания яичного белка и заканчивая картофелем. Деревянная ложка, конечно же, тоже хороший помощник на кухне, особенно, если нужно навести порядок, но она не в состоянии сделать то, на что способен отличный миксер", – подчеркивает Ритиньш.![фото]

Владелец Школы ресторанного сервиса и шеф-повар ресторана "Ferma" Марис Астич напоминает, что перед приобретением миксера стоит поинтересоваться: кто его разработал, а также обратить внимание на то, как расположены лопасти.

"Чем ближе лопасти к краю, тем равномернее будет процесс перемешивания, тем более точным будет результат. Как правило, заметно, когда в разработке устройства принимал участие профессиональный шеф-повар. Оно сразу же работает по-другому, более точно", – говорит Астич.

Умное устройство для чая открывает новые вершины вкуса

Даже такой, казалось бы, простой напиток, как чай, можно приготовить разными способами. Умное устройство для приготовления чая словно создано в знак уважения к японцам, у которых этот напиток в большой чести.

Однако у чая, приготовленного при правильной температуре, совершенно другой вкус!

Обычно мы заливаем чай горячей водой и иногда о нем даже забываем, но в современных устройствах для приготовления напитка достаточно установить время, крепость и вид чая. Устройство само выбирает нужную температуру и определяет, как долго чай должен завариваться в воде. Нам остается лишь наслаждаться!

Мощная духовка – почти незаменимый помощник

По словам Астича, духовой шкаф необходимо выбирать по возможности более простой, чтобы не приходилось стоять возле него 15 минут и думать, как настроить нужную функцию. Разумеется, важно, чтобы духовка была мощной, легко чистилась и долго служила.

Для домашней кухни идеальной будет компактная и мощная духовка с функцией установки необходимого для приготовления времени. Только представьте себе: вы приходите домой, а идеальная еда уже готова!

Оборудуйте кухню с умом

Ссылаясь на своего коллегу Каспара Янсонса, Астич подчеркивает, что вместо используемого на кухне оборудования важнее умение приготовить еду из того, что имеется в наличии. Кроме того, важно не растеряться в огромном ассортименте бытовых приборов, а тщательно обдумать реальную полезность устройства.

"Даже если устройство достаточно велико, но я точно знаю, что оно сэкономит мне несколько часов и облегчит работу, оно необходимо. В конце концов, именно поэтому вся эта техника и производится, чтобы сделать нашу жизнь более комфортной и сэкономить время, которое мы можем потратить более продуктивно!", – уверен Марис.