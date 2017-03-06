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Ежедневно мы слышим и говорим о том, что важно здоровое, правильно сбалансированное питание. В различных источниках мы можем найти много информации, таблиц, схем как правильно питаться, но правильное и сбалансированное питание требует множества усилий. Чтобы питаться регулярно, надо думать, как это сделать, будучи на работе. Важно разнообразие рациона и, чтобы организм получил все необходимые витамины и минеральные вещества. Ритм нашей жизни становится всё быстрее, поэтому зачастую мы неосознанно вредим сами себе, нерегулярно принимая пищу, перекусывая на бегу, оставляя наш рацион без овощей и совершаем многие другие ошибки в питании.

Студия здоровья Kombucha предлагает свои услуги людям, которые заботятся о своем здоровье и хотят правильно питаться. В студии разработана программа витальности, её целью является помощь любому, кто хочет начать здоровый образ жизни, сбросить лишние килограммы, чувствовать себя энергичным, красивым и счастливым.

Программа включает в себя консультации специалиста по питанию, в начале программы и по её окончании, четыре готовых приёма пищи в день – завтрак, обед, ужин и перекус, которые можно взять на месте в студии или заказать с доставкой на дом или в офис. Ежедневное меню разработано так, чтобы в выбранных продуктах содержались все необходимые питательные вещества. Во время консультации с помощью биотеста выясняется состояние организма. Определяется сколько процентов от массы тела составляют мускулы, сколько жиры, каков биологический возраст и не задерживается ли выведение жидкости из организма.

Принимая во внимания пожелания клиента и результаты теста, выбирается самая подходящая программа. В программе витальности вы найдёте ценные советы и рекомендации, как для тех, кто хочет избавится от лишних килограммов, для тех, кто хочет питаться правильно не напрягаясь, а также для тех, кто хочет нарастить массу – программа с увеличенным количеством калорий.

Ласма Бренча, специалист по питанию студии Kombucha: Для программы витальности я разработала план полноценного и сбалансированного питания. По опыту могу сказать, что не для всех понятно, что значит питаться правильно, поэтому программа Витальности показывает человеку, что скрывается за магическими словами – питаться правильно.

Совместно с шеф поваром, теорию питания реализовали на практике: ежедневно клиент получает четырёхразовое питание – завтрак, обед, ужин и перекус. Продукты свежие и очень вкусные. Приготовленную еду доставляем домой или на работу, её надо только подогреть и можно наслаждаться здоровой пищей. У программы витальности несколько курсов: одна программа для худеющих, - вы не будете голодать, вы употребляете пищу с пониженным содержанием калорий. Вторая предназначена для тех, кто хочет есть здоровую, вкусную пищу и сохранить существующий вес.

Третья программа для беременных, четвёртая для приверженцев спортивного образа жизни. Если у клиента аллергия, непереносимость каких-то продуктов или что-то особенно не нравится, мы подбираем другие продукты.

Большая радость видеть результаты, когда после программы человек входит в мой кабинет с блестящими глазами и рассказывает, что надо заняться обновлением гардероба, приобрести вещи меньшего размера. Это доказывает, что программа Витальности – работает очень хорошо. Лучшего результата можно достичь, выбирая тридцатидневный курс, но можно попробовать и на более коротком временном промежутке, например, неделю или две, чтобы понять понравилось ли вам.

В чём преимущество? Клиенты получают уже готовую еду, которую надо только подогреть, самое главное это то, что еда разработана и сбалансирована – таким образом человек начинает питаться правильно. Это экономит время, которое мы тратим на приготовление пищи, покупку продуктов. Принимая во внимание, что вся пища герметично упакована её можно взять с собой и принимать в соответствующее время. Следуя советам специалиста по питанию и придерживаясь их результат не заставит себя ждать. Результат вы увидите не только на весах, но и внешне, а также повлияет на ваше настроение. Сбалансированное меню лежит в основе здорового и активного образа жизни.

Подробнее вы можете узнать на домашней страничке Kombucha или в социальной сети facebook/ Студия здоровья Kombucha