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Британский профессор Астонского университета в Бирмингеме Энтони Хилтон доказал правдивость так называемого правила пяти секунд. Об открытии ученых пишет The Independent

Согласно данному "правилу", продукты, которые упали на землю или пол можно безопасно есть, если они были подняты в течение пяти секунд. Это якобы связано с тем, что любые микробы, которые смогут перейти на упавшую еду за это время, будут в столь малом количестве, что их легко разрушит желудочная кислота.

"Очевидно, что нельзя употреблять в пищу еду, на которой виден слой грязи. Но с научной точки зрения, если видимых признаков загрязнения нет, то шанс попадания на еду вредных бактерий за несколько секунд очень мал", - пояснил Хилтон.

В то же время он оговаривается, что риск при употреблении пищи с земли есть: "Это не означает, что микробы никак не могут переместиться с пола на упавшую еду".

Отмечается также, что Хилтон провел опрос среди двух тысяч людей, 79% из которых отметили, что не боятся есть упавшие продукты и хотя бы раз делали это.

Источник: strana.ua