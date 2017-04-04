На радость гурманам: в Риге открылся магазин-студия Steak Supply

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Woman | 4 апреля 2017 года, 17:48

На днях в центре Риги открылся новый концептуальный магазин-студия Steak Supply - мекка для любителей качественных стейков.

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Магазин-студия предлагает не только отличное мясо для стейков, но и мастер-классы по приготовлению.

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Магазин-студия Steak Supply предлагает говядину сухой выдержки (dry aged beef), обладающую ярко выраженным, присущим говядине вкусовым букетом, который оценит каждый любитель стейков.

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Созревание мяса может продолжаться до 60 дней, когда происходит процесс ферментации и разрушающий мышечные ткани. В результате вкус мяса усиливается, оно становится нежнее и приятнее. Кстати, мясо выдерживается исключительно в подвешенном положении и при неизменной температуре.

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Теперь и в Риге можно найти множество видов стейков от Fillet mignon и Rib Eye до New York strip, T-bone и Cote de Bouef. Причем можно продегустировать мясо на месте или приобрести в сыром виде и приготовить дома самостоятельно. Словом, настоящий рай для мясоедов.

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