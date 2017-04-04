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На днях в центре Риги открылся новый концептуальный магазин-студия Steak Supply - мекка для любителей качественных стейков.

Магазин-студия предлагает не только отличное мясо для стейков, но и мастер-классы по приготовлению.

Магазин-студия Steak Supply предлагает говядину сухой выдержки (dry aged beef), обладающую ярко выраженным, присущим говядине вкусовым букетом, который оценит каждый любитель стейков.

Созревание мяса может продолжаться до 60 дней, когда происходит процесс ферментации и разрушающий мышечные ткани. В результате вкус мяса усиливается, оно становится нежнее и приятнее. Кстати, мясо выдерживается исключительно в подвешенном положении и при неизменной температуре.

Теперь и в Риге можно найти множество видов стейков от Fillet mignon и Rib Eye до New York strip, T-bone и Cote de Bouef. Причем можно продегустировать мясо на месте или приобрести в сыром виде и приготовить дома самостоятельно. Словом, настоящий рай для мясоедов.