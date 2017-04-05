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Об эфирных маслах есть кипы литературы. Полезные свойства лаванды, бергамота, мята и чайного дерева известны очень многим.

Главное в этом деле, найти качественное эфирное масло, которое можно не только распылять с помощью диффузора, но и добавлять в блюда. Вот именно этот кулинарный момент может обычное застолье сделать очень изысканным.

Если вам надоело покупать пучок базилика или мяты для одного блюда, а потом смотреть как он чахнет в холодильнике, то как раз эфирное масло может стать прекрасной альтернативой.

Баночки с маслами занимают совсем мало места, долго хранятся и хватает их на целый год! По большому счету, достаточно закупить основные ароматы и у вас всегда "под рукой" будет и свежая зелень, и цитрусовые.

Более того, качественные эфирные масла способны поправить наше здоровье, придать сил, нормализовать гормональный фон или кровяное давление, притупить аппетит и улучшить настроение.

Куда добавлять?

Приготовьте горячий шоколад. Это уже само по себе приятное мероприятие. А теперь окуните зубочистку в эфирное масло мяты, корицы, кассия, кардамона или апельсина, а затем перемешайте ей напиток. Это придаст шоколаду не только изысканный аромат, но и сделает его вкус более глубоким, насыщенным и необычным.

На обед суп-пюре? Отлично! Капните в оливковое масло немного эфирного масла розмарина, тмина и черного перца, сбрызните этой красотой кусочки белого хлеба и подсушите в духовке. Такие сухарики будут прекрасным дополнением к основному блюду.

Для тех, кто предпочитает готовить хлеб сам небольшая хитрость: добавьте к тесту пару капель эфирного масла шалфея, базилика или орегано. И вот уже хлеб насыщен ароматом и вкусом.

Даже обычную утреннюю кашу можно разнообразить не только фруктами, но и капелькой эфирного масла корицы, кассии, кардамона или апельсина. Это, кстати, придаст блюду не только вкус и аромат, но и будет способствовать поддержанию иммунитета.

А вот в салаты прекрасно идут масла лимона, лайма, укропа, имбиря, кинзы и мяты. Между прочим, мята мгновенно делает даже обычный салат очень освещающим и по-настоящему летним. Пока не начался сезон настоящей мяты и своих огурчиков - отличный вариант.

Соусы для пасты и овощей можно дополнить маслами чеснока, кумина и орегано. Десерты же буквально преображаются, если добавить в них лаванду, грейпфрут, мяты или бергамот.

Полезные советы

Всегда храните свои масла с прохладном и темном месте. Избегайте попадания солнечных лучей на баночки с эфиром!

Эфирные масла нельзя добавлять в блюдо в чистом виде. Их необходимо развести в жирной основе: оливковом или сливочном масле, сливках, сметане, меде, сыром яичном желтке. Если этого не сделать, то масла сохраняют очень концентрированную основу и способны испортить блюдо.

Если на блюдо вам нужно меньше одной капли эфирного масла, макните чистую зубочистку в баночку с маслом и размешайте ей приготовленную жирную основу - соус, масло или сливки.

Всегда используйте новую палочку, чтобы не смешать ароматы масел или не испортить само эфирное масло ингредиентами блюда.

И последняя, но самая важная деталь. Эфирное масло должно быть 100% чистым и натуральным. Только такое можно применять внутрь. Будьте аккуратны с выбором продукции, распространителями и составами масел, чтобы не навредить себе.

Подсказка

Готовить с маслами очень интересно. Обычный процесс превращается в по-настоящему творческий. Однако нужно соблюдать пропорции и прислушиваться к своим ощущениям.

Добавлять масла следует аккуратно. Поэтому, лучше начать с малого и постепенно увеличить дозировку, чем влить полфлакона лаванды в шоколадный бисквит и все это дело выбросить в мусорник.

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В кулинарии все по рецептам. Поэтому и мы предлагаем придерживаться таких пропорций.

1 ст.л.свежей зелени = 1 ч.л.сушеных специй = 1 капля эфирного масла.

Приятного аппетита

Источник: Secret Garden