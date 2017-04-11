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В этом году светлый праздник Пасхи выпадает на 16 апреля и будет общим как для православных, так и для католиков. Времени осталось совсем немного, так что подготовку к празднику Воскресения Христова лучше начинать уже сейчас.

Яйца «в горошек»

Вам понадобятся: пищевой краситель, круглые наклейки, желательно белые яйца.

фото: скриншот с сайта adme.ru

Плотно и равномерно приклейте наклейки (лучше брать небольшие), они должны быть без складок и не пропускать воду. Опустите в воду с красителем, добавив туда ложку уксуса. Аккуратно вытащите из стакана с водой и дайте высохнуть на салфетке. Осторожно снимите наклейки.

Замечание: лучше использовать наклейки не из бумаги, а из фольги или на пластиковой основе.

Декупаж

Вам понадобятся: салфетка с красивым узором, клей или яичный белок.

фото: скриншот с сайта adme.ru

Вырезаете из салфетки часть узора, которая вам нравится больше всего, покрываете клеем часть яйца и аккуратно прижимаете узор. Сверху можно покрыть еще одним слоем клея, главное – убедиться, что не осталось пузырей, а узор приложился ровно. Иногда советуют приклеивать на сырой белок.

Цветные полосы

Вам понадобятся: пищевые красители разных цветов и резиновый клей.

фото: скриншот с сайта adme.ru

Измажьте яйцо резиновым клеем, потом положите в посуду с красителем. Когда подсохнет, аккуратно удалите клей и нанесите новый слой клея, снова окунув в краску. Повторите несколько раз.

Полосатые яйца

Вам понадобятся: резинки для денег, пищевые красители.

фото: скриншот с сайта adme.ru

Обмотайте яйцо резинками, покрасьте пищевыми красителями. После того, как яйца высохнут, аккуратно снимите резинки – от них останутся полоски.

Цветочные яйца

Красивые 3D-наклейки сделают яйца милым произведением искусства.

фото: скриншот с сайта adme.ru

Дыхание весны

Вам понадобятся: живые цветы или сухостои, шерстяные нитки или бечевка.

фото: скриншот с сайта adme.ru

Градиент

Вам понадобятся: несколько баллончиков с краской, подставка для яйца.

фото: скриншот с сайта adme.ru

Сначала лучше проделать дырку в сыром яйце, чтобы содержимое вытекло. А после все зависит только от вашей фантазии. Аккуратно опрыскиваете скорлупу разными цветами – спрей даст эффект постепенного перехода.

Источник: Домашний Очаг