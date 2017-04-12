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Пасха - праздник добрый и щедрый. Традиции и правила, атмосфера добра и теплые поздравления, вкусные блюда и разнообразные рецепты их приготовления. Украшением пасхального стола являются паски, крашенки и пасхальные куличи.

Предлагаем вам некоторые рецепты наиболее интересных и вкусных куличей. Выбираем, готовим, удивляем родных, близких и любимых!

Кулич царский

Вам понадобятся: 50 г дрожжей, 3 стакана сливок, 1,2 кг муки, 200 г сливочного масла, 200 г сахара, 15 яичных желтков, измельченный кардамон (10 зерен), 1 толченый мускатный орех, шинкованный миндаль (50 г), 100 г цукатов, 100 г изюма, 1 ст. ложка измельченных сухарей.

Разведите дрожжи в стакане сливок и приготовьте из них густую опару. Добавьте постепенно половину порции пшеничной муки. Когда опара поднимется, введите в нее растертые со сливочным маслом и сахаром яичные желтки, добавьте оставшуюся муку, 2 стакана сливок, кардамон, мускатный орех, миндаль, мелко нарезанные цукаты и хорошо промытый, высушенный изюм. Хорошо замесите тесто и оставьте подниматься на 1,5-2 часа. После еще раз вымесите тесто, поместите в смазанную маслом и посыпанную сухарями высокую форму. Наполните форму до половины, дав тесту снова подняться до 3/4 высоты формы и поставьте в духовку со средним уровнем жара. Куличи из такого сдобного теста лучше выпекать в небольших формах.

Кулич миндальный

Вам понадобятся: 1 кг муки, 500 г молока, 50 г дрожжей, 5 яиц, 200 г сахара, 300 г сливочного масла, 200 г очищенного миндаля, 1 лимон, 1 стакан изюма, соль по вкусу.

Вскипятить молоко, охладить его до температуры парного молока. В небольшой части молока развести дрожжи, добавив 1 ст. ложку сахара. В оставшееся молоко добавить муку, вспенившиеся дрожжи, все тщательно перемешать, прикрыть полотенцем, поставить в теплое место для брожения. Когда тесто поднимется, аккуратно ввести взбитые с оставшимся сахаром желтки, растопленное сливочное масло, натертую цедру лимона, часть измельченного миндаля, изюм и соль. Еще раз тщательно перемешать. Оставшиеся белки взбить в густую пену и добавить в тесто, осторожно перемешивая (сверху вниз). Тесто выложить в смазанную маслом и посыпанную мукой форму, дать подойти, смазать поверхность кулича желтком, посыпать оставшимися миндальными орешками. Выпекать до готовности при температуре 180 градусов.

Кулич с изюмом

Вам понадобятся: 1 кг муки, 50 г дрожжей, 100 г сахара, 3 яйца, 125 г сливочного масла, 100 г изюма, 50 г цукатов, измельченный кардамон, корица, 3 ст. ложки молока.

Замесить с вечера достаточно крутое тесто из муки, 1,5 ст. теплой воды, дрожжей, 2 яиц, сливочного масла, сахара, промытого изюма, мелко нарезанных кубиками цукатов, толченого кардамона, корицы. Все тщательно и хорошо вымесить, накрыть полотенцем и оставить до утра подниматься. Затем выложить тесто на стол, снова долго месить, разделить на две части, поместить в смазанные маслом невысокие формы, дать подняться. Когда куличи поднимутся, растереть одно яйцо, смешать с молоком, смазать куличи, поместить в духовку и выпекать около 40 минут.

Пасхальный кулич по-польски

Вам понадобятся: 1,5 кг муки, 1 стакан молока, 2 стакана сливок, 50 г свежих дрожжей, 10 яиц, 800 г сахара.

Стакан горячего молока, горячие сливки и муку тщательно размешать, дать массе остыть до температуры парного молока. Добавить разведенные в небольшом количестве молока вспенившиеся дрожжи и два яйца, тщательно перемешать, прикрыть тесто салфеткой, поставить в теплое место для брожения. Когда тесто поднимется, добавить оставшиеся желтки, растертые добела с одной половиной сахара, и белки, взбитые с оставшейся половиной сахара в густую пену. Массу аккуратно перемешать (сверху вниз), добавить оставшуюся муку, и дать тесту подняться второй раз. Затем еще раз тесто тщательно выбить, поместить в смазанную маслом и посыпанную мукой форму, заполнив ее до половины. Дать тесту еще раз подняться. Выпекать до готовности при температуре 180 градусов.

Источник: ХОЧУ