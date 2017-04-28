Woman |

Майские праздники традиционно считаются началом сезона пикников. Но частенько участники застолий после начинают чувствовать себя плохо. Классическая картина пищевого отравления еще несколько дней напоминает о вылазке на природу. Чтобы этого не случилось, "КП" напоминает список продуктов, на которые следует обратить особое внимание, чтобы воспоминания о пикниках ничем не омрачались.

Мясо

Конечно же, одним из самых опасных продуктов остается мясо и продукты из него. Неправильная обработка мясных продуктов делает их ядовитыми. Поэтому мариновать шашлык нужно со знанием дела, используя обязательно только свежее качественное мясо. Стоит также особое внимание обращать на свежие колбаски для гриля. Конечно же, необходимо помнить и о сроках хранения таких продуктов без холодильника – какими бы свежими ни были колбаски или мясо, они испортятся, пролежав несколько часов на солнце. Так что мясо и продукты из него стараемся пожарить на мангале как можно скорее.

Рыба

Тоже ненадежный продукт, который не терпит долгого и неправильного хранения. Портится даже быстрее, чем мясо, поэтому именно рыбу кладем на решетку гриля в первую очередь.

Зелень

Как ни странно, все эти травки-приправки могут быть крайне опасными. Оказывается, выращенная на зараженном грунте зелень, может всерьез и надолго отправить любителей пикника на больничную койку. Поэтому все ароматические и вкусовые травы нужно снова-таки покупать в проверенных местах, проверять также и внешний вид растений, следить, чтобы на листочках не было белого налета, бурых пятен и прочих "некрасивостей". Кстати, это стоит помнить не только перед пикником, а и в любое время.

Помидоры

Еще один неожиданный гость рейтинга – обычные свежие томаты. Выяснилось, что в помидорах могут развиваться опаснейшие бактерии. Но они появляются только в поврежденных томатах – если кожица повреждена, то под ней и селятся вредные микробы. Поэтому поврежденные помидоры покупать не стоит, даже ради экономии. Если все же попался такой, а выбросить его жаль, нужно его термически обработать – прожарить хорошенько на гриле, например.

Покупные салаты

На пикник частенько берут приобретенные в супермаркетах салаты или готовые блюда. Упакованные в лоточки, их так удобно брать с собой – никакой мороки с закусками. Но стоит помнить, что в таких продуктах чаще всего и развиваются опасные микробы. Зачастую в покупной продукции могут развиться стафилококки. Так что лучше уж обойтись без таких излишеств на природе, а с собой взять побольше мытых фруктов или овощей. Ведь даже салаты собственного приготовления долго без холодильника храниться не смогут.

Источник: KP.ua