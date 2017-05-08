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До 14 мая в Риге пройдет весенняя ресторанная неделя. Для гурманов это отличная возможность попробовать изысканные блюда или познакомиться с ассортиментом заведений-новичков. А для тех, кто по ресторанам не ходок, - за адекватную цену побаловать себя красивым выходом.

Цена в столичных ресторанах будет фиксированной - 15 евро и 20 евро за три блюда. И в этом марафоне приняли участие лучшие заведения Риги.

Например, "Valtera Restorāns" радует копченой осетриной, "Restorāns 3" не может без сложностей, поэтому в меню появилось филе форели реки Брасла с глазурью из пива, а в "Rocket Bean Rostery" - тюрбо медленного приготовления с брюшком иберийского поросенка.

Новый ресторан "Olive Oil" предлагает ножку кролика Confit с черемшой и щавелевое мороженое с крошкой из яичных вафель. А один из самых известных и очень концептуальных ресторанов "Muusu" - жареный гриб шиитаке и телячий язык.

Ресторан "LE DOME" с самой красивой террасой на крыше, которая, правда, еще закрыта, приготовил для гостей ягнёнка, запеченного на углях, а любителям птицы - в "Koya", где в меню значится грудка латвийской сельской куры с картофельно-свекольным пюре.

Еще специально предложение приготовили рестораны: "Kolonāde", "Kasha Gourmet", "Kaļķu vārti", новичок "Forest", "Ferma" - удачное заведение, которое открыл бывший шеф-повар ресторана "Le Dome", "Entresol" - отличное детище шеф-повара Раймонда Зоммера.

Куда же без "Biblioteka Nr1" и чудесного Мартиньша Сирмайса "3 Pavāru restorāns"?

Корюшка во фритюре и вообще все морское и атмосферное можно найти в ресторане "Zvejnieka dēls", а десерт с использование био-яиц - в "Zaļais Maksis".

Не забываем про уютный ресторан Tinto, брутальные "Steiku Haoss" и "Ribs&Rock", а также ресторан на воде "Rīgas Pērle".

Есть заведения, которые не славятся прямо невообразимо роскошным мастерством шефов, зато туда можно отправиться всего за 15 евро с носа. "Piramīda", "Panorāma", "Ozo", "Niklāvs", "Moltto" (вот тут про кухню ничего не скажем, мы и не знаем такой!), а еще "Konvents", "Kuk Buk", "Kid", "Gutenbergs", "Garage", "Fifty Six°n Twenty Four°e (Не перестаем удивляться названиям), "Esplanāde", "Elements", "De Commecrde Gastro Pub 1871", "Čemodāns", "Čarsltons", "C.U.T", "Cup&Cino", "Brunieku 63" (угадайте адрес ресторана!), "Boulevard 33", "Benjamiņš", "B-Bārs", "Avalon", "Astor".

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