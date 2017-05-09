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Молочные коктейли — любимый напиток и детей, и взрослых. Это не только прохладительный напиток, но и заряд бодрости для организма. Основные ингредиенты таких коктейлей — молоко и мороженое. А для того чтобы они были полезными и вкусными, в них добавляют ягоды и фрукты, соки, сиропы, сливки, шоколад, орехи и пряные травы.

Попробуйте комбинировать различные ингредиенты, так молочный коктейль станет не только вкусным десертом, но и украшением праздничного стола.

Коктейль «Зайка моя»

Вам понадобится:

молоко — 1 стакан морковь — 100 г сахар — 1 ч. ложка

Приготовление: Морковь натереть на мелкой терке, соединить с молоком и сахаром, хорошо взбить и подать в высоком бокале. Для приготовления напитка можно использовать морковный сок (50-100 мл).

Коктейль «Праздничный салют»

Вам понадобится:

молоко — 150 мл клубника или земляника — 100 г мороженое сливочное — 50 г взбитые сливки — 3 ст. ложки шоколад — 15 г

Приготовление: Промыть ягоды и обсушить. Мороженое разрезать на части. Шоколад измельчить. Клубнику пюрировать в блендере. Налить в чашу молоко, положить мороженое и взбить. Налить коктейль в высокий бокал и украсить взбитыми сливками и тертым шоколадом.

Коктейль «Жаркое лето»

Вам понадобится:

молоко — 2 стакана сливочное мороженое — 150 г слива — 2 шт. абрикос — 2 шт. персик — 1 шт. шоколадная крошка

Приготовление: Разрезать фрукты пополам, удалить косточки, срезать кожуру. В блендере измельчить их до консистенции пюре. Мороженое разрезать. Добавить его в чашу, а также молоко, и взбить еще раз. Коктейль охладить и разлить по стаканам. Можно украсить крошкой шоколада.

Коктейль «Банановый»

Вам понадобится:

молоко — 300 мл орехи грецкие — 5 шт. банан спелый — 1 шт. ванильный сахар — 1 ч. ложка ореховый сироп — по вкусу

Приготовление: Банан разрезать на части и выложить в чашу блендера вместе с орехами. Измельчить, добавить сахар, молоко и взбить. Разлить коктейль по стаканам и полить ореховым сиропом.

Коктейль «Зеленый залп»

Вам понадобится:

молоко — 1 стакан зеленый лук — 5 г зелень укропа — 5 г зелень петрушки — 5 г соль — по вкусу мускатный орех (порошок) — щепотка

Приготовление: Зелень промыть и измельчить, выложить в миксер, влить молоко, соль, все хорошо взбить. Налить в высокий бокал и приправить тертым мускатным орехом.

Источник: passion.ru