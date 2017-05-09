Рецепты молочных коктейлей для всей семьи
Молочные коктейли — любимый напиток и детей, и взрослых. Это не только прохладительный напиток, но и заряд бодрости для организма. Основные ингредиенты таких коктейлей — молоко и мороженое. А для того чтобы они были полезными и вкусными, в них добавляют ягоды и фрукты, соки, сиропы, сливки, шоколад, орехи и пряные травы.
Попробуйте комбинировать различные ингредиенты, так молочный коктейль станет не только вкусным десертом, но и украшением праздничного стола.
Коктейль «Зайка моя»
Вам понадобится:
молоко — 1 стакан
морковь — 100 г
сахар — 1 ч. ложка
Приготовление: Морковь натереть на мелкой терке, соединить с молоком и сахаром, хорошо взбить и подать в высоком бокале. Для приготовления напитка можно использовать морковный сок (50-100 мл).
Коктейль «Праздничный салют»
Вам понадобится:
молоко — 150 мл
клубника или земляника — 100 г
мороженое сливочное — 50 г
взбитые сливки — 3 ст. ложки
шоколад — 15 г
Приготовление: Промыть ягоды и обсушить. Мороженое разрезать на части. Шоколад измельчить. Клубнику пюрировать в блендере. Налить в чашу молоко, положить мороженое и взбить. Налить коктейль в высокий бокал и украсить взбитыми сливками и тертым шоколадом.
Коктейль «Жаркое лето»
Вам понадобится:
молоко — 2 стакана
сливочное мороженое — 150 г
слива — 2 шт.
абрикос — 2 шт.
персик — 1 шт.
шоколадная крошка
Приготовление: Разрезать фрукты пополам, удалить косточки, срезать кожуру. В блендере измельчить их до консистенции пюре. Мороженое разрезать. Добавить его в чашу, а также молоко, и взбить еще раз. Коктейль охладить и разлить по стаканам. Можно украсить крошкой шоколада.
Коктейль «Банановый»
Вам понадобится:
молоко — 300 мл
орехи грецкие — 5 шт.
банан спелый — 1 шт.
ванильный сахар — 1 ч. ложка
ореховый сироп — по вкусу
Приготовление: Банан разрезать на части и выложить в чашу блендера вместе с орехами. Измельчить, добавить сахар, молоко и взбить. Разлить коктейль по стаканам и полить ореховым сиропом.
Коктейль «Зеленый залп»
Вам понадобится:
молоко — 1 стакан
зеленый лук — 5 г
зелень укропа — 5 г
зелень петрушки — 5 г
соль — по вкусу
мускатный орех (порошок) — щепотка
Приготовление: Зелень промыть и измельчить, выложить в миксер, влить молоко, соль, все хорошо взбить. Налить в высокий бокал и приправить тертым мускатным орехом.
Источник: passion.ru